Guerra prevé un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos tras las elecciones

Oviedo, 10 abr (EFE).- El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha pronosticado este miércoles en Oviedo que la estrategia del PSOE tras las elecciones del próximo 28 de abril "no podrá ser otra" que alcanzar un acuerdo con Ciudadanos dados los resultados que avanzan los sondeos publicados en los últimos días.

Según Guerra, pese a que el elevado número de indecisos que reflejan las encuestas hace difícil pronosticar un resultado, el PSOE parece "consolidado" como vencedor de los comicios seguido del PP, de Ciudadanos y de un Podemos "a la baja".

En esa coyuntura, ha apuntado, hay un sector de españoles que siente gran inquietud ante la posibilidad de un Gobierno "de las tres derechas" y otro que la tiene ante el temor a que se reproduzca un Ejecutivo del PSOE "con independentistas y populistas".

Guerra ha hecho estas afirmaciones durante la presentación de su libro "La España en la que creo: en defensa de la Constitución" en en el Club Prensa Asturiana del diario La Nueva España donde ha sido presentado por el presidente del Principado, Javier Fernández.

El exvicesecretario general del PSOE, tras advertir de que "la balcanización de un país se fragua lentamente durante un tiempo y cuando se materializa nadie puede detenerlo", ha pedido a los partidos demócratas que reaccionen "antes de que sea tarde" dado que no se puede negociar "con los enemigos de la libertad".

En ese ámbito ha situado al independentismo catalán que, ha subrayado, planteó al Gobierno antes de las elecciones medidas antidemocráticas como el derecho de autodeterminación y pretendía además que se le diera "inmunidad para sus fechorías".

Así, ha lamentado que los partidos constitucionalistas se afanen en lograr acuerdos con los que no lo son "obviando" los pactos entre fuerzas democráticas pese a sus diferencias y les ha pedido que ésa sea su prioridad antes que pactar "con los que no respetan el Estado de derecho y quieren sustituir la democracia representativa por experimentos que siempre han terminado asolando la libertad".

"No preconizo pactos de Gobierno a la alemana pero sí que los partidos democráticos se apoyen parlamentariamente para no favorecer la llegada al poder de organizaciones que no lo son", ha añadido.

Tras mostrar partidario de "reformas en la Constitución y no de la Constitución", Guerra ha alertado del riesgo que corre España "de desandar lo caminado" después de la Transición a la democracia que dio lugar a una Carta Magna que es "la obra más importante de los demócratas españoles de los siglos XIX y XX".

En su presentación de Guerra, "un personaje difícil de acomodar", el presidente asturiano ha destacado que se trata de un dirigente "que debe mucho más al mérito que a la fortuna" y que ha opinado "con una valentía extraña en el mundo intelectual e insólita en el mundo político" a lo largo de una trayectoria de coherencia y lealtad "que siempre ha colocado a su país por encima de lo demás".

Varios centenares de personas han abarrotado el salón donde se celebraba el acto al que han asistido diversos dirigentes socialistas como la secretaria de organización de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo; el candidato socialista al Senado Francisco Blanco y el cabeza de lista de Ciudadanos en las autonómicas, Juan Vázquez.