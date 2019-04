Absueltos los cuatro acusados por prevaricar en el Ayuntamiento de Oviedo

Oviedo, 11 abr (EFE).- La Audiencia Provincial ha absuelto a los dos funcionarios y los dos empresarios que estaban acusados de falsedad documental y prevaricación administrativa por la contratación de dos periodistas para el Ayuntamiento de Oviedo sin ajustarse a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La sentencia de la Sección Segunda, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, apunta que no ha quedado acreditada una conducta dolosa al existir un informe que dio origen a la variación de los contratos, de forma que no cabría atribuir prevaricación o falsedad porque "los errores de coordinación no constituyen responsabilidad".

La Fiscalía solicitaba para los acusados, entre los que se encontraba Rodolfo Sánchez, exjefe de prensa del Ayuntamiento y de gabinete del exalcalde Agustín Iglesias Caunedo, penas de entre tres y cinco años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público, de hasta nueve años.

El procedimiento se inició a raíz de una querella presentada por el partido Foro en la que sostenía que dos trabajadores adscritos a la empresa Asac Comunicaciones estaban desarrollando actividades periodísticas en dependencias municipales a través de un supuesto acuerdo que los cuatro acusados habrían llevado a cabo para ajustar sus perfiles sin concurso previo.

La Audiencia declara probado que ese supuesto plan nunca existió y Rodolfo Sánchez no contrató de forma directa a los trabajadores, ni se puso de acuerdo para hacerlo con los otros tres acusados.

El tribunal recuerda que la empresa Asac era la adjudicataria del mantenimiento de las redes sociales municipales y llevaba los servicios de carácter informático para la modernización de los sistemas de la tecnología de la información del Ayuntamiento de Oviedo.

Los magistrados estiman que fue Asac quien, por tanto, decidió el modo en que se iba a prestar el nuevo servicio que, con la llegada del nuevo alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, se le requería para potenciar la imagen municipal en las redes sociales y la página web del consistorio.

A juicio del tribunal, la empresa también decidió las contrataciones como community managers de los periodistas C.M. y A.J.F. y la que asumió el abono de los salarios y las cotizaciones, dando a ambos trabajadores las directrices necesarias dentro del objeto o finalidad del servicio.

En 2013, los dos trabajadores de Asac se ubicaron en las oficinas de prensa municipales y a partir de junio de 2015, con la entrada en vigor de la nueva adjudicación, todos los trabajadores de esa empresa se ubicaron en unas oficinas propias en las proximidades del ayuntamiento.

El tribunal incide en el hecho de que los dos trabajadores de Asac Comunicaciones nunca reclamaron frente al Ayuntamiento de Oviedo por una supuesta relación laboral encubierta, tal y como habían mantenido los abogados defensores Javier García, Ángel Luis Bernal y Luis Tuero, quienes pidieron la libre absolución durante el juicio, celebrado el pasado mes de marzo en la Audiencia.