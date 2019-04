El Sporting busca prolongar su racha ante un Granada en ascenso directo

Gijón/Granada, 11 abr (EFE).- La previsible vuelta de Carlos Carmona a la convocatoria se presenta como la única novedad del Sporting para recibir al Granada en un partido en el que busca prolongar su buena racha - cinco victorias y un empate en las últimas seis jornadas- ante un rival que llega en posiciones de ascenso directo.

El técnico rojiblanco, José Alberto, no facilita convocatoria cuando el partido es campo propio pero todo hace indicar que Carmona, ya recuperado de la lesión que le dejó fuera del equipo las tres últimas jornadas, volverá al menos a la citación.

No obstante, su vuelta al equipo inicial no es segura dado el buen rendimiento de su sustituto, Álvaro Traver, y que el técnico no es partidario de los cambios cuando las cosas marchan bien.

El entrenador rojiblanco volvió a trabajar esta mañana a puerta cerrada para ensayar jugadas de estrategia con las que en las últimas jornadas el Sporting está logrando muy buenos resultados y que son una de la razones por las que el club gijonés está en el mejor momento de resultados de la temporada.

La duda de la vuelta o no de Carmona es la única que plantea la alineación rojiblanca para tratar de superar al Granada ya que el resto serán los mismos que vienen jugando en las últimas jornadas en las que José Alberto solo realizó cambios obligados o por lesión o por sanción y en este encuentro no tiene ninguna de las dos cosas.

El Granada tiene el objetivo de lograr una victoria que le permita mantenerse una semana más en puestos de ascenso directo y, si se dan otros resultados, ampliar la diferencia de puntos con sus perseguidores.

El equipo dirigido por Diego Martínez llega al partido cargado de moral al haber superado en la pasada jornada por 1-0 al Málaga, un rival directo en la pelea por la zona alta de la tabla, tras no haber ganado en los tres encuentros anteriores.

El Granada quiere confirmar en Gijón sus buenas prestaciones durante esta campaña a domicilio, donde jugará tres de sus próximos cuatro encuentros ya que la jornada siguiente visitará Lugo e iniciará mayo en Oviedo tras recibir al Nástic de Tarragona.

El técnico tiene a toda su plantilla a su disposición salvo los lesionados de larga duración Fran Rico y Alex Martínez, que llevan ya varios días en el trabajo del grupo pero que no cuentan aún con el alta médica.

Diego Martínez podría alinear al mismo once titular que jugó ante el Málaga con la única duda del posible retorno de Álvaro Vadillo, que en la pasada jornada fue suplente por primera vez tras haber sido titular en todos los encuentros de Liga anteriores.

Del trío que forman Vadillo, Dani Ojeda y Antonio Puertas saldrán los dos extremos que actuarán de inicio en El Molinón, toda vez que Fede Vico en la media punta y Fede San Emeterio y Ángel Montoro en el doble pivote son intocables para el preparador de los granadinistas

- Alineaciones probables:

Sporting: Mariño, Geraldes, Peybernes, Babin, Molinero, Cofie, Nacho Méndez, Traver, Álex Alegría, Aitor García y Djurdjevic.

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Martínez, Quini; Fede San Emeterio, Montoro; Dani Ojeda, Fede Vico, Antonio Puertas; y Adrián Ramos.

Árbitro: Sagués Oskoz.

Estadio: El Molinón.

Hora: 21.00.