Castañón pide que la Constitución garantice la subida de las pensiones

Oviedo, 13 abr (EFE).- La cabeza de lista Unidas Podemos al Congreso por Asturias, Sofía Castañón, ha defendido este sábado la necesidad de que la Constitución garantica la actualización de las pensiones vinculada al IPC (Índice de Precios de Consumo).

Durante su participación en una manifestación convocada en Gijón para exigir unas pensiones dignas, la candidata de la formación morada ha señalado que esas prestaciones "no pueden depender de cada ejercicio presupuestario, porque si no, quienes llevan toda su vida trabajando no podrán seguir el ritmo de la subida de la luz o de la cesta de la compra".

Así, ha recordado que la coalición cuya candidatura encabeza ha dado su respaldo a las medidas propuestas por la Coordinadora Estatal por el Sistema Público de Pensiones.

Además, ha asegurado que la brecha en las pensiones entre mujeres y hombres se dispara hasta un 65 por ciento lo que hace necesario "subir la cuantía de las pensiones no contributivas y además dejar de llamarlas así porque es una vergüenza decirles que no han contribuido a la sociedad a las mujeres que han estado trabajando de forma invisibilizada y no remunerada durante toda su vida".

"Defender las pensiones es defender la democracia y el Estado no puede estar contribuyendo a planes privados; lo común tiene que ir a un sistema público de pensiones", ha concluido.