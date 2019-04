Garzón avisa que Unidas Podemos se desmorona por no practicar lo que predica

Oviedo, 16 abr (EFE).- El jurista Baltasar Garzón ha negado que Actúa, el partido que ha impulsado junto al excoordinador de IU, Gaspar Llamazares, sea culpable de la polarización de una izquierda en la que el desmoronamiento de Unidas Podemos puede deberse a "una disfunción entre su discurso y lo que hace, o al menos así lo percibe la gente".

Durante la presentación en Oviedo de la candidatura con la que Actúa concurrirá al Congreso desde Asturias, una de las nueve provincias en las que lo hace, Garzón ha afirmado que hay formaciones que se "autodestruyen y fagocitan unas a otras" y que en el caso de Unidas Podemos el desmoronamiento al que apuntan las encuestas será sólo responsabilidad de ellos.

Frente a la forma de hacer política de esa coalición, ha afirmado que Actúa va a convencer al electorado desde el discurso y con "políticos coherentes" como Llamazares, que "da todo lo que tiene, sin estridencias y haciendo crítica positiva, frente a la imputación, la acusación, denostación o crítica gratuita".

Para el exmagistrado, quienes no han entendido esto tienen ahora un "problema ante una ciudadanía cansada de los eslóganes y afirmaciones vacías o de la descalificación por la descalificación", y más tras esta legislatura corta que, según ha subrayado, "ha sido traumática, casi vergonzosa por la descalificación sistemática en los debates parlamentarios".

"Algo está fallando" cuando la gente le dice que votarán a Actúa si cumplen porque no confía en los políticos y sus políticas tras 40 años de democracia, según Garzón, que considera que la situación aún es peor por la irrupción de la extrema derecha.

Actúa, ha añadido, va a dar la cara y transmitir "desde la izquierda moderada, amable, dialogante y sin estridencias" que es preciso buscar puntos de encuentro entre las fuerzas progresistas en un momento en el que "falta diálogo y una visión de España en su conjunto y diversidad".

Tras reconocer que va a ser difícil conseguir representación parlamentaria, ha hecho un llamamiento al 40 por cinto de electorado que aún no tiene decidido a quien dar su apoyo y ha advertido en contra de quienes apelan al voto útil porque, en su opinión, se olvidarán de ellos en cuanto llegue la noche del 28 de abril.

Garzón, que formará parte de la candidatura de Actúa al Parlamento Europeo, pero no ha querido aclarar si la encabezará -"deben decidirlo los órganos del partido el día 21, y además no es una cuestión de nombres, sino de programas, ideas y debate"-, ha defendido una refundación de la UE desde el punto de vista político, y no tanto económico.

El cabeza de lista de Actúa al Congreso por Asturias, Ángel López, ha reivindicado una candidatura "integrada por gente profesional y que tiene resuelta su vida" y una forma de hacer política "basada en el diálogo".