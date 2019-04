Gázquez defiende una "ley antiocupas" y ampliar la prisión permanente

Oviedo, 16 abr (EFE).- La cabeza de lista del PP al Congreso por Asturias, Paloma Gázquez, ha apostado este martes por ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable y por la creación de una ley contra la ocupación de viviendas, al considerar que forman parte de las demandas de la sociedad.

En declaraciones a los periodistas, Gázquez ha afirmado que la ampliación de la prisión permanente revisable es "una demanda popular que la izquierda no acepta".

En su opinión, "hay delitos y delincuentes que no se pueden reinsertar" y por ello "es mejor que no estén en la calle para no poner en peligro la vida de nadie".

En materia de seguridad, Gázquez ha resaltado que el PP también apuesta por la elaboración de una "ley antiocupas" para que las personas que sufran la ocupación de su vivienda puedan recuperarla en un plazo máximo de veinticuatro horas.

La candidata popular ha dicho que es "incomprensible para la sociedad que alguien pueda ocupar tu casa y tengas que entrar en una deriva judicial para intentar recuperarla", algo "absolutamente impensable en cualquier país".

La ley propuesta por el Partido Popular, ha apuntado, garantizaría que el ocupa desalojaría la vivienda en veinticuatro horas desde la interposición de la denuncia o sería detenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Gázquez también ha desgranado algunas de sus promesas para la ciudad de Oviedo, como la ampliación del puente de Nicolás Soria, "que el PSOE ha paralizado", o la conclusión de la ronda norte para aliviar el tráfico en buena parte de la capital.