Rafa Navarro pide a sus jugadores que "sean profesionales" en Oviedo

Córdoba, 18 abr (EFE).- El entrenador del Córdoba, Rafa Navarro, ha instado a sus jugadores a "ser profesionales" este domingo en el estadio del Real Oviedo en el tramo final de LaLiga 1/2/3, en la que los andaluces son colistas y están a once puntos de los puestos de permanencia.

El técnico afirmó este viernes en conferencia de prensa en El Arcángel que "no se puede volver a repetir" la imagen ofrecida la pasada jornada ante el Lugo, que les venció por 0-4 y les dejó condenados a un descenso virtual a Segunda B a falta de ocho jornadas.

"Las matemáticas nos dicen que aún es posible y nuestro deber es luchar hasta el final", dijo Navarro, para quien "ni el club ni la afición" se "merecen" una temporada como la que está realizando el Córdoba ni, sobre todo, "la imagen que se dio el otro día" en un partido decisivo por conseguir un objetivo que se ha alejado casi de forma definitiva.

"Hemos hablado un par de veces la plantilla y el cuerpo técnico y nos hemos dicho las realidades", desveló el entrenador cordobés, que resaltó que "cuando uno se pone la camiseta de un club, sea el Córdoba o cualquier otro, tiene el deber de defenderla con profesionalidad".

Advirtió, además, de que buscará a los futbolistas que estén "más fuertes física y mentalmente" para abordar el partido, ya que "igual hay jugadores que no son capaces de aguantar el ambiente que se va a generar".

Sobre el Oviedo, destacó que es "un equipo fuerte", que "está construido para jugar la fase de ascenso a Primera" y ante el que los suyos tendrán que estar "más compactos y agresivos" en la faceta defensiva porque, de lo contrario, "los rivales te pasan por encima, como ocurrió en el último partido ante el Lugo".

Navarro avanzó que habrá "algún cambio" con respecto a la última alineación y confirmó que no estarán disponibles el defensa Miguel Flaño ni el delantero José Ángel Carrillo.

Respecto a la posibilidad de acudir a futbolistas del filial, subrayó que "la situación actual" es "para que la saquen los que ya están", porque "no sería justo" que los jóvenes "se carguen de responsabilidad".

También dejó claro que sus "jugadores entrenan bien", pero que después "eso no se traslada a los partidos" y resulta frustrante. "No sé qué pasa por sus cabezas, si es un bloqueo mental, pero lo que hacemos bien en la semana luego no se ve en el campo", lamentó el técnico del Córdoba.