Barbón reclama una España que quiera a Asturias y pare a la extrema derecha

Gijón, 24 abr (EFE).- El candidato socialista a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha reclamado una "España que quiera a Asturias", pero también una "España que sea capaz de plantarse y parar la extrema derecha", cuestiones que, en su opinión, sólo puede conseguir el PSOE.

El secretario general de los socialistas asturianos ha participado este miércoles en Gijón en el acto central del PSOE en Asturias, acto que ha contado con la presencia del presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez.

En un acto celebrado en el pabellón central de la Feria de Muestras ante unas 2.500 personas, Barbón ha afirmado que quiere una España y un gobierno capaz, como ha demostrado el actual, de sacar adelante un acuerdo con los sindicatos mineros en el plan de Hunosa, de aprobar el plan de vías de Gijón, de subir el salario mínimo o las pensiones y de luchar por acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres.

Tras asegurar que Asturias siempre ha querido a Sánchez, Barbón ha advertido de que el 28 de abril España se juega su destino y la posibilidad de volver ala "España en blanco y negro que proponen la tres derechas".

Un día después del último debate televisado entre los cuatro principales candidatos, Barbón se ha preguntado "si alguien cree que esos tres, el trío calavera, están preparado para gobernar algo".

"Yo no les dejaría ni una comunidad de vecinos", ha afirmado el dirigente socialista que cree que la derecha puede protagonizar una nueva versión de "Amanece, que no es poco" porque sus dirigentes "no son serios ni aportan rigor ni estabilidad".

Barbón ha llamado a la movilización de todos los socialistas y ha hecho un llamamiento especial a aquellos seguidores de Ciudadanos que están "horrorizados con la deriva de Albert Rivera".

La candidata a la Alcaldía ha asegurado que la agenda de Asturias y de Gijón hay que ponerlas en manos de PSOE y de La Moncloa, con Pedro Sánchez, porque ha demostrado que cumple y que sus consejos de ministros ahora son para las personas y las ciudades.

González se refería así a la reciente aprobación del plan de integración del ferrocarril en la ciudad, un proyecto que sumará inversiones de mil millones de euros que fue aprobado por el Gobierno central hace una semana, y el regional, este lunes "pese a los agoreros que decían que no".