Sánchez proclama desde Asturias su "orgullo de ser español"

Gijón, 24 abr (EFE).- El presidente Pedro Sánchez ha proclamado este miércoles desde Gijón el orgullo que siente por ser español, a la vez que ha identificado a sus votantes con la gente que discute sobre quién juega con la selección o quién debe ser su seleccionador.

En un mitin en Asturias, junto a la número dos del PSOE, Adriana Lastra, y ante unas 2.500 personas en el pabellón central de la Feria de Muestras de Gijón, Sánchez ha recalcado además el orgullo que siente por ser español: "¡Este es un gran país! ¡Me siento orgulloso de ser español! ¡Que lo escuchen bien alto! ¡Me siento orgulloso de ser español!", ha proclamado.

En esa línea, ha identificado a sus votantes con la gente a la que le "gusta discutir sobre quién tiene que jugar en la selección y quién tiene que ser el seleccionador de la Roja".

Un día después del debate en Atresmedia y con la vista puesta en el votante de centro, el presidente Pedro Sánchez ha sostenido que "los de Ciudadanos tienen más opiniones que días tiene el año".

Convencido de que el domingo habrá "urnas llenas del PSOE" y de que su partido ganará las elecciones once años después de haberlo hecho por última vez, ha señalado, no obstante, que el riesgo de que las tres derechas sumen y los socialistas no puedan gobernar es "real".

"No hagamos castillos en el aire, la amenaza es real", ha alertado a los suyos, a los que ha garantizado que cualquier pacto para gobernar será desde posiciones progresistas.

"El lunes 29 de abril hablaremos de cómo vamos a gobernar este país, pero será sin duda alguna desde posiciones progresistas, como siempre ha hecho el PSOE", ha afirmado.

Como ya ha hecho en los debates electorales de los últimos dos días, Sánchez ha llamado a una "enorme movilización para hacer una moción de censura social" y acabar con la desigualdad, la corrupción y la confrontación territorial.

Previamente, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, había calificado de "pellizquitos de monja" los enfrentamientos en los debates televisivos entre el líder del PP, Pablo Casado, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, con los que ambos "intentan engañar al electorado" porque, ha advertido, "si el 28 suman, el 29 gobiernan".

"Enfrente tenemos al trío de Colón porque Abascal parece Colón y Rivera y Casado son los hermanos Pinzón", ha subrayado la cabeza de lista por Asturias que, tras felicitar a Pedro Sánchez por la "paciencia" que demostró en los debates ante las mentiras de sus adversarios, ha alertado además contra la abstención el día 28.

A su juicio, en los próximos comicios "la abstención es la cuarta derecha" por lo que, ha advertido, es necesario ir a votar el próximo domingo para evitar que se repita lo ocurrido en Andalucía dado que no hacerlo puede suponer "cuatro años de retroceso, y el día 29 no hay derecho de reclamación"

En un acto al que, al igual que en el resto de la campaña en Asturias, no ha asistido el jefe del Ejecutivo regional y expresidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, Lastra ha señalado que estos diez meses de Gobierno han sido "un aperitivo de lo que viene" que es por blindar las pensiones en la Constitución, poner en pie la Ley de Dependencia o regular la eutanasia.

El candidato socialista a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha reclamado una "España que quiera a Asturias" y capaz de sacar adelante acuerdos como el alcanzado con los sindicatos mineros en el plan de Hunosa o para desarrollar el plan de vías de Gijón.

A raíz de este plan, la candidata a la Alcaldía, Ana González, ha asegurado que la agenda de Asturias y de Gijón hay que ponerlas en manos de PSOE y de La Moncloa, con Pedro Sánchez, porque ha demostrado que cumple y que sus consejos de ministros ahora son para las personas y las ciudades.