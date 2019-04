La Junta Electoral rechaza escrito de Andecha por estar escrito en asturiano

Oviedo, 25 abr (EFE).- La Junta Electoral Provincial de Asturias ha rechazado un escrito de la formación nacionalista Andecha Astur, que concurre a las elecciones generales del próximo domingo, por estar presentado en asturiano, una decisión que la formación nacionalista ha recurrido ante la Junta Electoral Central.

En su resolución la Junta Electoral Provincial decidió devolver a Andecha el documento en el que pedían a este órgano que aclarara a las mesas electorales el derecho a utilizar papeletas en asturiano, previamente validadas, y evitar "anulaciones improcedentes de voto" decididas por algunas mesas en procesos electorales anteriores por el hecho de encontrar papeletas en asturiano dentro de las urnas.

Según dicha formación, que ha pedido amparo a la Academia de la Llingua, desde que el año 2000 el Tribunal Constitucional atendiera su recurso de amparo para la proclamación de candidaturas presentadas en asturiano, Andecha Astur siempre ha dirigido sus escritos a la Junta Electoral Provincial en lengua asturiana.

Los escritos, subrayan, han sido aceptados por dicho órgano durante los últimos diecinueve años "sistemáticamente y sin objeción alguna" y añaden que en el acuerdo de inadmisión adoptado ahora no se justifica esa decisión alegando disposiciones concretas de alguna ley o reglamentación.

Para Andecha, esa falta de argumentación dificulta que puedan comprender "racionalmente" el cambio de actitud de la Junta Electoral y ejercitar adecuadamente "la defensa legal de los derechos lingüísticos y electorales de que gozan los asturianos".

En su recurso inciden además en que la sentencia del Constitucional reconocía el derecho al uso del asturiano en la tramitación de documentación de carácter electoral "para no restringir indebidamente el derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos".

A juicio de Andecha, no admitir a trámite un documento con la petición que planteaban supone que la Junta Electoral Provincial no adoptaría resolución alguna para garantizar la no anulación de votos emitidos mediante papeletas impresas en lengua asturiana.