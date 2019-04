El Real Oviedo le pide "un plus" a sus jugadores tras el cese de Anquela

Oviedo, 25 abr (EFE).- El asesor del Grupo Carso en el Real Oviedo, Joaquín del Olmo, ha señalado que la destitución de Juan Antonio Anquela respondió a más cosas que al empate ante el Córdoba y ha valorado la vuelta de un Sergio Egea con el que "nunca se dejó de tener relación" aunque ha señalado a la plantilla, a la que ha pedido "un plus".

"Hay que ver que pasa el sábado ante el Córdoba, pero si se lo gana en estos siete partidos que quedan sería lógico que Sergio siguiera mucho tiempo. Los jugadores también tienen que ser más responsables y poner más para darle la vuelta a la situación, es el momento de dar más", apostilló Del Olmo.

El mexicano, que ha agradecido a Egea su regreso en estos momentos "difíciles", ha explicado que su relación viene de hace más de dos décadas y que nunca perdió el contacto con el nuevo entrenador azul, ni siquiera cuando lo destituyó en su anterior etapa en el Real Oviedo con el equipo tercero en la tabla.

"Es valiente aceptando en estos momentos, no dudó y para nosotros es un gusto. Esperamos que vaya bien y que siga sonriendo. No me arrepiento de ninguna decisión que haya tomado aquí, lo que pasó en su anterior salida es pasado y aquí está la prueba", ha zanjado.

Del Olmo también quiso aclarar la polémica surgida sobre el "mutuo acuerdo" con el que se anunció la marcha de Anquela y que luego el jienense desmintió a la vez que ha recalcado que fue el técnico quien no quiso despedirse en rueda de prensa.

"Aceptó el mutuo acuerdo y, luego, sus asesores, por un tema de paro, le dijeron que había que cambiar. No quiso prensa en El Requexón en su despedida porque no quería la famosa imagen de sus cosas en una bolsa de basura al irse", ha revelado Del Olmo, quien acompañó en rueda de prensa a Egea en su segunda presentación oficial cómo técnico azul.