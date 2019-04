Somos Avilés acusa al PSOE mantener en su puesto a una "enchufada"

Avilés, 26 abr (EFE).- El concejal de Somos Avilés Primitivo Abella ha acusado al equipo de Gobierno, del PSOE, de obviar una sentencia firme que obliga a la revisión de oficio del nombramiento de una trabajadora, a la que califica de "enchufada" y de la que dice que forma parte de la candidatura socialista a las elecciones.

Abella relata en un comunicado que el pasado 22 de marzo el juzgado declaró firme la sentencia que obliga al Ayuntamiento a dar cauce a la solicitud de nulidad del nombramiento de una trabajadora interina que no pasó por un proceso selectivo.

El representante de la formación morada recalca que el Ayuntamiento tiene dos meses para ejecutar la sentencia y, pese a ello, en el orden del día del pleno de este mes no figura este asunto.

"El PSOE pretende que el caso no les explote en medio de la campaña electoral y todo apunta que no lo llevarán tampoco al último pleno del mandato porque la alcaldesa no ha iniciado el procedimiento para que la secretaría municipal emita un informe", dice Abella.

En su opinión, "todo apunta a que el PSOE no tiene intención de cumplir la sentencia".

"La persona que fue nombrada prescindiendo del procedimiento legalmente establecido forma parte de la ejecutiva del PSOE de Avilés y de la candidatura a las elecciones locales, esa es la razón que explica la actitud del Gobierno local en este caso", asevera Primitivo Abella.