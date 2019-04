Adrián Barbón pone el foco en el 26-M y pide no dar "nada por ganado"

Oviedo, 28 abr (EFE).- El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha celebrado la victoria socialista en las elecciones generales de este domingo, pero ha pedido no dar "nada por ganado" de cara a los comicios locales y autonómicos del 26 de mayo.

En una comparecencia en la sede del partido en la que no han estado presentes las número uno y dos al Congreso por Asturias, Adriana Lastra y Luisa Carcedo, por encontrarse en Ferraz, Barbón ha dicho que el PSOE es un partido que "aprende de sus errores" y ha sido capaz de recuperar la confianza de la gente.

Tras recordar que los socialistas llevaban once años sin ganar unas generales, Barbón ha asegurado que es un "plus de responsabilidad" el hecho de que el partido haya recibido el voto de "muchos hombres y mujeres que hacía tiempo que no votaban al PSOE".

Por ello, ha asegurado que el partido seguirá "recorriendo el territorio y escuchando" a la ciudadanía".

Barbón ha pedido "no dar nada por ganado" porque "la meta definitiva" será el 26 de mayo, fecha en la que se celebrarán los comicios locales y autonómicos.

En su comparecencia, el líder de los socialistas asturianos ha agradecido a la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, su llamada para felicitar a los socialistas en las elecciones de hoy, en la que el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones generales en el Principado por primera vez desde 2008.