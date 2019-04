El PSOE recupera Asturias mientras PP-Foro se hunde a costa de Cs y Vox

Oviedo, 28 abr (EFE).- El PSOE ha vuelto a ganar las generales en Asturias, por primera vez desde 2008, y ha conseguido tres de los siete escaños en disputa mientras la coalición PP-Foro ha logrado un solo representante tras reducir a casi la mitad sus votos de 2016 a costa de Ciudadanos y Vox, que logra su primer diputado por el Principado.

Con una participación superior al 73,3 por ciento, doce puntos más que hace tres años, el PSOE ha tenido unos 58.000 votos más que en 2016, nueve puntos más hasta situarse por encima del 33 por ciento lo que le ha permitido pasar de dos a tres escaños en el Congreso y de contar con un senador a disponer de tres.

La tercera comparecencia a las generales de PP y Foro en coalición se ha saldado con la pérdida de dos diputados y de otros tantos senadores lo que deja a la formación fundada en 2011 por Francisco Álvarez-Cascos fuera de las Cortes Generales al conseguir un 17,9 por ciento de los votos, casi 100.000 menos que en 2016 lo que reduce casi a la mitad su porcentaje de apoyos.

Hasta la última fase del escrutinio Unidas Podemos ha disputado el segundo puesto a la coalición liderada por el PP -ganador de seis de las últimas siete generales en Asturias- con unos 36.000 votos menos que en 2016 y un 17,1 por ciento de apoyos -6,7 menos que hace tres años- con lo que reduce sus escaños de dos a uno.

La subida en votos del PSOE supera ampliamente la pérdida de Podemos en el ámbito de la izquierda mientras que en la derecha el incremento en más de 28.000 sufragios del resultado de Ciudadanos y los más de 70.000 de Vox -1.447 votos en 2016- se sitúan en su conjunto cerca de los casi cien mil votos perdidos por PP y Foro.

De esta forma, Ciudadanos, con algo más de 103.000 votos -el 16,7 por ciento- se consolida como cuarta fuerza política del Principado y Vox, con sus casi 70.000 sufragios, alcanza prácticamente el 11,5 por ciento de los apoyos en Asturias.

Pese a la victoria, el secretario general de la FSA-PSOE y candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha pedido no dar "nada por ganado" de cara a los comicios locales y autonómicos del 26 de mayo durante una comparecencia en la que no han estado presentes las número uno y dos al Congreso por Asturias, Adriana Lastra y Luisa Carcedo, al encontrarse en Ferraz.

Barbón ha dicho que el PSOE es un partido que "aprende de sus errores" y que ha sido capaz de recuperar la confianza de la gente tras once años sin ganar unas generales en Asturias, algo que supone un "plus de responsabilidad" al haber obtenido en esta ocasión el apoyo de muchos ciudadanos que hacía tiempo que no les votaban.

Para la candidata de la coalición PP-Foro, Paloma Gázquez, su partido hará "una oposición responsable y eficaz si procede" y ha atribuido la pérdida de dos escaños a "la fragmentación del voto de centro-derecha" tras admitir que no era el resultado esperado y garantizar que seguirá trabajando por el proyecto de Pablo Casado.

"No es el mejor día para Foro. Es el juego democrático y lo aceptamos", ha señalado el dirigente de Foro tras lamentar que el electorado no haya reconocido su trabajo en los últimos tres años.

La cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por Asturias, Sofía Castañón, ha considerado que los resultados de las elecciones generales de este domingo brindan la oportunidad de conformar un "gobierno de mayoría social" con presencia de la formación morada.

Para el reelegido diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes, su formación ha obtenido un "magnífico resultado" en unas elecciones de las que sale "muy reforzado", a la vez que ha alertado del "gran riesgo" que supondrá para España el nuevo Gobierno que conformará, según ha dicho, PSOE, Podemos y los grupos independentistas.

Por su parte, el que será el primer diputado de Vox por Asturias, José María Figaredo, su partido ha sido capaz de convencer a personas "con sentido común y harta de despilfarro" y no sólo "a gente de derechas o de izquierda la vez que ha incidido en que han logrado "con creces" su objetivo de entrar en las instituciones.

A nivel municipal los socialistas han sido los más votados en 72 de los 78 municipios asturianos, entre ellos todos los grandes -Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Mieres y Langreo-, mientras que la coalición PP-Foro se ha mantenido como la fuerza más votada en cinco y han empatado a votos con el PSOE en Caravia.

Estos resultados suponen un vuelco respecto a los comicios de hace tres años en los que los populares fueron el partido más votado en 57 concejos, los socialistas en 19 y Podemos en Mieres y Langreo.

El siguiente cuadro refleja, a la espera del recuento del voto de los 117.732 votos de los residentes en el extranjeros, el resultado de las elecciones generales en Asturias una vez escrutado el cien por ciento de los votos:

Total censo electoral: 974.487

Total votantes: 628.452 (73,35%)

Abstención: 228.355 (26,65%)

Votos nulos: 6.830 (1,09%)

Votos en blanco: 6.769 (1,09%)

---------------2019---------------------------2016--------------

Partido Votos % Esc. Esc. % Votos

--------------------------------------------------------------

PSOE 205.916 33,13 3 2 24,87 147.920

PP-FORO 111.341 17,91 1 3 35,25 209.632

PODEMOS-IU 106.630 17,15 1 2 23,85 141.845

Ciudadanos 103.864 16.71 1 1 12,60 74.961

Vox 71.454 11.49 1 0 0,24 1.442

PACMA 6.554 1,05 0 0 1,08 6.398

ACTUA 4.527 0,73 0 0 0 0

EFE

