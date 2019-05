La plantilla del Sporting se tome el partido en Mallorca como una final

Gijón, 1 may (EFE).- La plantilla del Sporting considera el partido del próximo domingo en el campo del Mallorca como una final, cuyo resultado marcará si los gijoneses pueden seguir peleado por entrar en 'play off' o, por el contrario, deberán dar la temporada como perdida al no haber estado prácticamente en ningún momento en las posiciones de cabeza.

El Sporting comenzó esta mañana a preparar este encuentro en una sesión en la que, además de los lesionados Isma Cerro y Aitor García, no han participado Cristian Salvador y Álvaro Jiménez, ambos con molestias físicas, pero que, en principio, no les impedirá estar a disposición del entrenador para este decisivo encuentro.

El equipo gijonés llega al mismo en una racha de nueve jornadas sin perder con seis victorias y tres empates, si bien los dos últimos ante el Nástic en Tarragona y el Elche en El Molinón han enfriado bastante los ánimos de la afición, ya que ven que los empates no sirven para recortar diferencias con los puestos de 'play off'.

Así lo reconoció hoy Carlos Carmona quien volvió a la titularidad el pasado domingo ante el Elche después de varias jornadas fuera del equipo primero por una lesión y luego por decisión de José Alberto, que apostó por el once que estaba logrando buenos resultados en el que estaba Álvaro Traver el sustituto de Carmona.

"¿Una final?, llevamos ya muchas", aseguró Carmona, que considera que "será un partido muy importante para los dos equipos" y espera poder "mantener la buena dinámica", a la vez que resaltó que "tras seis victorias y tres empates consecutivos todavía hacen falta más puntos".

Carmona volvió al equipo en la banda izquierda en lugar de la derecha, aunque el jugador afirmó haberse "sentido muy bien", pero lamentó que "se escapara la victoria, faltó matar el partido y más dominio en la segunda parte".

"Hace nueve jornadas estábamos muy lejos de los puestos de 'play off' y ahora estamos más cerca y hay que seguir pensando partido a partido", afirmó antes de apuntar que "hay que reducir la desventaja cuanto antes por eso es importante sumar de tres en tres".

El Sporting se juega mucho en Mallorca, pero los baleares también y así lo señaló Carmona, que destacó "la gran temporada que están haciendo con prácticamente el bloque que logró el ascenso".

Carmona es mallorquín e incluso militó en las filas del equipo balear, por lo que reconoce que "será un partido especial", ya que allí está su familia y sus amigos y también porque fue el club que le permitió "debutar en Primera división cuando solo tenía 18 años".