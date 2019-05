Ripa pide al Principado que no bloquee el billete único a un euro

Oviedo, 1 may (EFE).- El secretario general de Podemos Asturias y número dos de la candidatura autonómica, Daniel Ripa, ha pedido este miércoles al Gobierno asturiano que no bloquee la propuesta de la formación morada de abaratar a un euro el billete de transporte público interurbano en la zona central.

"A quien no ha tenido ideas en cuarenta años para sacar adelante a Asturias no puedo pedirle que las tenga ahora, pero sí le exigiría que, en vez de estar pensando en irse al Senado para jubilarse con una pensión máxima, pensara en apoyar, o al menos en no bloquear, medidas que van a relanzar económicamente Asturias", ha dicho.

Ripa se ha referido con estas palabras al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, quien aseguró que la propuesta de Podemos supondría un precio mayor que el actual.

En este sentido, ha criticado que Lastra "probablemente desconozca, tras tantos años de viaje con chófer, el precio de un billete de autobús".

Por otro lado, ha puesto de manifiesto que el PP asturiano se encuentra "muy nervioso tras un descalabro electoral histórico el pasado domingo".