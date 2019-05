El cartel de la 83º edición del Sella será obra de Juan Gomila

Oviedo, 2 may (EFE).- Juan Gomila, artista nacido en Barcelona pero criado en Asturias que tiene a sus espaldas más de medio siglo de trayectoria internacional, será el encargado de elaborar el cartel anunciador de la 83º edición del Descenso Internacional del Sella, ha informado este jueves el Comité Organizador.

Gomila, que se trasladó a vivir a Gijón a los 5 años, tiene tras de sí una amplia carrera en la que sus cuadros han llegado a ser expuestos en países tan diversos como México, Filipinas o Colombia.

Para el artista catalán la designación ha sido un motivo de ilusión, más aún atendiendo a su pasado como deportista, ya que Gomila practicó gimnasia artística en una época en la que esta disciplina gozaba de gran popularidad por los éxitos de Joaquín Blume.

"No suelo hacer carteles, pero conocía a Juan Manuel Feliz, me habló de ello hace unos años y este año me ilusionó la idea", explica el propio Gomila, que sustituye en el diseño al grafitero Cesar Frey, 'El séptimo Crío".

Dos estilos muy diferenciados que prueban la versatilidad del Descenso, que el año pasado apostaba por el primer artista del grafiti de su historia y esta edición aboga por un artista con un amplio palmarés tras participar en certámenes como las bienales de Sao Paulo, Venecia o Alejandría, ganando esta última en 1974.

"Las técnicas son todas parecidas, lo único que importa es el resultado. Los colores y la composición están para conseguir diseñar un cartel que veas y que te atrape", concluyó el propio Gomila.