Fernández pide redoblar esfuerzos ante "malísimos" resultados de generales

(Actualiza con más declaraciones)

Oviedo, 2 may (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha afirmado este jueves que el partido tiene que hacer un "esfuerzo importantísimo" de cara las elecciones autonómicas y municipales, dado que los resultados de las generales fueron "malísimos" y "no estuvieron a la altura de las expectativas".

"No me gusta edulcorar la realidad. Han sido unos resultados malísimos y no hay ningún adjetivo que se pueda aplicar para evaluar unos resultados que no estuvieron a la altura", ha dicho durante la reunión del comité ejecutivo regional del partido, la primera tras los comicios generales, en los que el PP obtuvo un solo representante en el Congreso por el Principado.

Aunque ha comentado que prefiere no extrapolar los resultados del domingo a los comicios autonómicos, ha indicado que se trata de una "encuesta gratis" sobre las preferencias de los asturianos.

Mercedes Fernández ha afirmado que el PP regional "está con su presidente", en referencia al líder de los populares, Pablo Casado, porque "la lealtad se la deseamos y se la merece" tras haber ganado en un congreso "irreprochable".

En este punto, ha reivindicado también su legitimidad y poder como máxima dirigente del partido en la región.

"Todos tenemos que darnos legitimidades recíprocas. También hay que creer en nuestra victoria democrática, pulcra e irreprochable", ha añadido.

En su intervención, ha sostenido que la candidatura autonómica tiene que hacer un gran esfuerzo ante las próximas elecciones, dado que está conformada por una "lista nueva en su totalidad" a la que le falta "rodaje parlamentario" que debe suplirse con "mucho tesón y mucha calle".

Para ganar, ha indicado, es necesario definir con claridad una hoja de ruta en la que materias como la educación, la sanidad y el medio ambiente sean protagonistas.

En este sentido, ha confiado en que la candidata a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, y el resto de la lista, trabajen con "esfuerzo y dedicación" con la "escasez de medio y recursos" que tiene la formación.

Por otro lado, también ha asegurado que en el PP ya no caben "retrocesos", sino seguir avanzando en una mayor democracia interna de cara a lograr más conexión con la sociedad asturiana.

"Hay que hacer un esfuerzo inmenso en un corto espacio de tiempo, lo cual quiere decir que la dificultad es mayor si cabe", ha abundado.

Al finalizar su alocución, ha animado al comité ejecutivo regional a que movilice todos los ámbitos del partido para "poder realizar unas elecciones de las que sienta muy orgulloso".

Tras Mercedes Fernández, ha tomado la palabra, la nueva diputada del PP al Congreso por Asturias, Paloma Gázquez, quien ha agradecido todo el apoyo recibido en una campaña "difícil" de la que esperaba unos resultados mejores.