Nortegás cerró 2018 con un beneficio neto de 46 millones

Bilbao, 2 may, (EFE).- La empresa Nortegás (antigua Naturgás) registró en el 2018 un beneficio neto antes de efectos no recurrentes de 46 millones de euros, es decir, sin tener en cuenta un resultado extraordinario no recurrente positivo de 49 millones de euros por el efecto en impuestos diferidos derivado del cambio de tipo impositivo, ha informado la firma gasística.

El año anterior, 2017, la empresa logró un beneficio neto de 37,9 millones; fue el año en que cambió de propietarios tras la venta de la compañía por parte de EDP a un consorcio internacional de fondos de inversión.

Así, 2018 ha sido su primer año con los nuevos dueños. El año pasado, según las cifras facilitadas hoy, Nortegás ingresó 230 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,1 % respecto al 2017; con un ebitda (beneficio más amortizaciones) de 172 millones de euros, un 1,5 % superior al del ejercicio anterior.

Cerró 2018 con un crecimiento del volumen de gas vehiculado por sus redes de distribución del 5,1 % respecto al año anterior y aumentó un 1 % en puntos de suministro de gas natural, en un ejercicio en que lanzó un plan de crecimiento.

La compañía culminó la implantación de sus nuevos procesos de gestión como compañía independiente, creando además en su sede central de Bilbao las áreas corporativas y de negocio.

A final del pasado ejercicio, la empresa contaba con 1.025.525 puntos de suministro y con 8.208 kilómetros de red en las tres comunidades, y, de esa manera, se consolidó como la segunda compañía en España en el sector de la distribución de gas, con una cuota de mercado del 12 %.

Con el objetivo de aumentar el número de clientes conectados a sus redes de distribución, Nortegás puso en marcha un plan de expansión impulsado por sus nuevos accionistas, gracias al cual el número de puntos de suministro conectados a sus redes creció por encima de la media del sector y de los datos históricos de la compañía.

La sede de la compañía está ubicada en Bilbao y dispone de centros de operaciones en las tres comunidades en las que opera -Asturias, Cantabria y País Vasco-, donde trabajan las cerca de 250 personas que componen la compañía.