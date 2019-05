Rob Leupen: "Alonso es el mejor piloto con el que jamás he trabajado"

Spa-Francorchamps , 3 may .- El holandés Rob Leupen, director del equipo Toyota Gazoo Racing, que domina el Mundial de Resistencia (WEC) con ambos coches, declaró a EFE en el circuito belga de Spa-Francorchamps que "ha sido un gran año con (Fernando) Alonso en el equipo" y que el doble campeón mundial español de F1 "es el mejor piloto con el que jamás" trabajó.

Alonso anunció el miércoles que no disputará la siguiente edición del Mundial de Resistencia, que lidera en esta 'Súper-Temporada' 2018-19 junto al suizo Sebastien Buemi y al japonés Kazuki Nakajima; con quince puntos de ventaja (135 frente a 120) sobre el otro Toyota TS050 Hybrid, el que pilotan el argentino José María 'Pechito' López, el nipón Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway.

"Es una decisión tomada y Fernando va a continuar dedicándose a otras actividades. En primera instancia, va a centrarse en las 500 Millas de Indianápolis (EEUU, que correrá con un McLaren-Chevrolet), pero al mismo tiempo ha estado involucrado en probar un coche Toyota (el Hilux) en Suráfrica", explicó Leupen, en referencia a la posibilidad -aún en "stan-by", según el propio doble campeón del mundo asturiano de F1- de que Alonso pudiera decidirse a disputar el Rally Dakar.

"Él está explorando distintas posibilidades dentro de la familia Toyota, para ver si hubiese otros puestos, funciones o actividades de competición que pudiera hacer", comentó a Efe Leupen en el citado circuito de las Ardenas, donde este sábado se disputarán las Seis Horas de Spa-Francorchamps, la penúltima prueba de un campeonato que se cerrará a mediados de junio con las 24 Horas de Le Mans (Francia), la otra prueba que se repite en esta 'atípica' edición.

"A Fernando me lo puedo imaginar haciendo muchas cosas. No sé si podrá hacer o no el Rally Dakar; ésa es una decisión que deberá tomar él. Yo creo que puede, pero ésa no es nuestra área de responsabilidad, corresponde a otra gente dentro de Toyota, que deberá sentarse con él y valorar esas posibilidades", apuntó Leupen, que no cree que puedan coincidir en el mismo equipo, en un Dakar, Alonso y su compatriota el doble campeón mundial de rallys Carlos Sainz.

"Su aportación al equipo y a este campeonato ha sido muy grande. Eso es indudable, con alguien con su palmarés, su motivación, su pasión y su talento. No puede ser de otra manera", indicó a Efe el holandés, en nueva referencia al Mundial de Resistencia.

"Ha sido un gran año. Lo hemos disfrutado. Hace justo un año disputó aquí, en Spa, su primera carrera de este campeonato, que seguramente no fue la más fácil de su vida", dijo.

"Pero se adaptó deprisa y vimos a un Fernando inconmensurable en Le Mans, donde hizo una tanda espectacular para colocar su coche, el 8, por delante del coche 7 (el otro de su equipo). Ha sido digno de elogio"; comentó a Efe el director de la escudería nipona en el WEC.

"Su profesionalidad, la forma en la que se integró en el equipo, cómo se comunicó con los aficionados y con el campeonato en sí... hemos tenido un gran año con Fernando en el equipo; y él también se ha divertido", opinó.

El holandés no cree que la siguiente temporada, ya sin el astro astur, vaya a ser más relajada para él. "No. Será igual que ésta", afirmó, de forma tajante.

"He disfrutado de Fernando. Para mí personalmente, es el mejor piloto con el que jamás he trabajado. No es el más fácil, pero ésa es otra historia. Eso es parte de esto", apuntó a Efe Leupen.

"Con (el neocelandés) Brendon Hartley -que sustituirá al ovetense- tenemos a otro piloto que es bueno, fuerte, joven y que conoce bastante bien este negocio. Y volveremos a tener dos coches con posibilidades de ganar el Mundial y ambos querrán hacerlo", comentó el holandés, que, como buen seguidor del Ajax de Amsterdam, disfruta con el gran momento del equipo de fútbol de la capital holandesa.

"Soy un gran aficionado del Ajax", admitió a Efe Leupen. "Aún no está hecho, claro, pero están muy cerca de la final de la 'Champions' (en el madrileño estadio Wanda Metropolitano, donde habitualmente juega de local el Atlético de Madrid). Así que sería realmente bueno si alguien me pudiese ayudar a encontrar entradas", bromeó el holandés.