Vázquez aboga por promover los recursos y potencialidades del medio rural

Oviedo, 3 may (EFE).- El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Principado, Juan Vázquez, ha asegurado este viernes que va a trabajar junto a todos los asturianos para movilizar y poner en valor "las enormes potencialidades que tiene el medio rural de la región".

Vázquez ha realizado estas declaraciones durante una visita realizada al Llagar Sidra Crespo de Colunga, acompañado por la candidata por la circunscripción oriental, Charo Fernández, y el candidato a la Alcaldía de ese municipio, José Ángel Toyos.

"Acabamos de visitar la finca, la pomarada, con los manzanos en flor y es igual que el Jerte, no sé por qué el Jerte se ha podido vender tan bien y no podemos vender nosotros la floración de los manzanos en Asturias", ha comentado el ex rector de la Universidad de Oviedo.

La sidra, ha añadido el cabeza de lista de Cs, es un recurso fundamental que hay que potenciar, porque es un ejemplo más de la Asturias de las oportunidades que pretende poner en marcha.

