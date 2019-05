El ascenso directo y el 'play off', en juego en el Tartiere

Oviedo, 4 may (EFE).- El Real Oviedo y el Granada miden sus fuerzas en el Carlos Tartiere (domingo, 20:30 horas), aunque con objetivos diferentes: los azules buscan recortar los dos puntos que les separan del 'play off', mientras que el conjunto nazarí quiere aumentar distancias con el Albacete para afianzar el ascenso directo.

Los azules llegan con aires renovados al Tartiere tras el cambio de cromos en el banquillo, y el objetivo pasa por sumar precisamente en un escenario en el que bajo la dirección de Juan Antonio Anquela cosecharon tres empates en las últimas tres jornadas: Dépor, Las Palmas y Córdoba.

La vuelta de Sergio Egea al banquillo azul se ha traducido en "ganas e ilusión" por conseguir en estas últimas jornadas un reto que se había complicado en el último mes: colarse en un 'play off' del que el conjunto azul está ahora a dos puntos y que marca el Málaga con 48 puntos, próximo rival de los carbayones.

Egea supuso también un cambio de sistema, y la defensa de cinco de Anquela dejó paso al 4-4-2 de Almería, donde el equipo se reencontró con la victoria ganando por la mínima a domicilio tras tres empates seguidos y una derrota en el último mes.

El argentino destacó en la previa que el Granada va segundo por méritos propios, pero advirtió que su equipo tiene buen pie y buena cabeza y va a buscar dejar los tres puntos en el Tartiere a base de "jugar en campo contrario y apretar arriba", tal y como hizo en Almería.

Para ello no se aventuran cambios en el once, fundamentalmente porque el técnico aboga por no tocar lo que funciona y porque cuenta con tres bajas del primer equipo de cara al choque -Forlín y Omar Ramos por lesión, y Mossa por sanción-, lo que minimiza más aún la posibilidad de hacer variaciones pese a la vuelta de Javi Muñoz.

Once Real Oviedo: Champagne; Christian, Javi Hernández, Carlos Hernández, Diegui Johannesson; Jimmy, Tejera, Berjón, Bárcenas; Joselu e Ibra.

Estadio: Carlos Tartiere

Horario: 20:30 horas

Árbitro: De la Fuente Ramos (Colegio Castellano-Leonés).