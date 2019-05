El Sporting busca la victoria en Mallorca para seguir luchando por 'play off'

Gijón, 4 may (EFE).- El Sporting buscará en Mallorca una victoria que le mantenga en la lucha por entrar en el 'play off' en un partido que buena parte de la plantilla rojiblanca define como "una final" y en la que el técnico José Alberto podría repetir la misma alineación que solo pudo empatar con el Elche la pasada jornada.

El entrenador rojiblanco no ha podido preparar este encuentro como quisiera, ya que hasta media docena de jugadores no se han ejercitado con normalidad debido a diferentes molestias físicas, si bien la mayor parte de ellos no estaban siendo titulares en las últimas jornadas.

Como en los partidos anteriores, la principal duda radica en quien ocupará la banda izquierda, en la que la lesión de Aitor García está suponiendo un quebradero de cabeza para el entrenador, ya que desde ese momento ha probado a Ivi López, Carmona y Álvaro Traver sin que ninguna de ellos tuviese una actuación destacada.

José Alberto alineó por la izquierda a Carmona en el partido ante el Elche, pero a lo largo del mismo se intercambió varias veces de posición con Álvaro Traver y todo hace indicar que esta será la opción elegida, sobre todo teniendo en cuenta que jugadores como Ivi López o Álvaro Jiménez, que podría ser alternativas, son de los que arrastran problemas físicos y apenas entrenaron esta semana.

Jugadores como Sousa o Robin Lod, en los que el técnico tenía puestas muchas esperanzas, se han caído incluso de las últimas convocatoria, por lo que parece poco probable que opte por alguno de ellos para entrar en la banda izquierda.

El partido será especial para Carmona, mallorquín de nacimiento y ex jugador del Mallorca, con el que debutó en Primera división cuando tan solo tenía 18 años.

Fiel a sus hábitos, José Alberto realizó dos entrenamientos a puerta cerrada, uno de ellos el de hoy, por lo que ha ocultado sus planes para tratar de sorprender a un Mallorca del que el técnico sportinguista destacó su fortaleza en casa donde es muy complicado hacerle un gol.

El técnico aseguró que "dada la igualdad que está habiendo y los numerosos enfrentamientos directos, la lucha por el 'play off' no se decidirá hasta el final" y el Sporting quiere ser uno de esos equipos que se mantenga en la puja para lo que necesita la victoria mañana ante el Mallorca tras dos empates consecutivos, si bien los rojiblancos suman nueve jornadas consecutivas sin perder.

Tras la sesión de hoy José Alberto facilitó la lista de convocados que es la formada por: Diego Mariño, Dani Martín, Molinero, Cofie, Babin, Blackman, Carmona, Nacho Méndez, Canella, Lod, Geraldes, Peybernes, Cristian Salvador, Álvaro Traver, Pablo Pérez, Djurdjevic, Álex Pérez y Álex Alegría.