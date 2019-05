Feito avisa de que electrointensivas no pueden asumir el coste energético

Oviedo, 7 may (EFE).- El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, ha avisado este martes al Gobierno de España de que los costes energéticos no pueden ser asumidos por la industria electrointensiva.

Feito ha hecho estas declaraciones tras la decisión de ArcelorMittal de reducir temporalmente su producción de acero en Europa en tres millones de toneladas en términos anualizados, lo que incluye un descenso de 700.000 toneladas en sus plantas de Asturias.

La firma atribuyó ayer la bajada en Asturias a unos costes de la electricidad "muy altos" en España y a que el mercado en el sur europeo hace frente a un incremento "sin precedentes" de las importaciones procedentes de fuera de la Unión Europea.

Ante esta situación, el presidente de la patronal asturiana ha considerado que tanto la Unión Europea (UE) como el Gobierno de España deben percatarse de los riesgos que está corriendo la industria europea por la "falta de eficacia" de las medidas arancelarias adoptadas por la UE en el mes de febrero.

Feito, que ha destacado que ArcelorMittal no ha anunciado recortes de producción en las plantas de Francia y Alemania, ha insistido en que las rebajas de Polonia y España se deben a la tarifa eléctrica, a la ineficacia de los aranceles medioambientales y a que los cupos que pueden entrar en Europa sin arancel se producen a un coste más bajo porque no conllevan costes medioambientales.

Además, ha advertido de que hay países que para evitar el pago de aranceles llevan a cabo la transformación fuera de Europa, a donde entran como producto, lo cual afecta "gravemente" a la industria transformadora europea.

El presidente de los empresarios asturianos ha considerado que la UE adoptará las medidas de protección necesarias para la industria europea y no la abandonará "a su suerte" porque desplazar la producción a lugares donde se contamina más y no se paga por ello no da solución al problema medioambiental.