Alex Martínez califica el partido ante el Tenerife como "una final"

Granada, 8 may (EFE).- El lateral del Granada Alex Martínez calificó este miércoles como "una final" el partido que su equipo disputará el viernes ante el Tenerife en el estadio Nuevo Los Cármenes e indicó que se encuentra "feliz" tras obtener el alta médica la pasada semana después de cinco meses de lesión porque llevaba jugando con dolor "tres años y medio".

"Estamos contentos aunque nos jodió un poco el punto que se llevó el Oviedo el domingo (1-1) porque teníamos el partido controlado. El equipo está como siempre y con ganas de que llegue el choque del viernes, que es una final", comentó Alex Martínez en una rueda de prensa.

El lateral tiene claro que "el equipo está donde está -segundo clasificado- por pensar sólo en el próximo partido", por lo que al ser preguntado por las claves para ascender de forma directa dijo que "la única es ganar el viernes".

"El Tenerife nos va a poner las cosas complicadas porque necesitan los puntos, como nosotros. Hay que llenar el campo, es súper importante que la gente esté con nosotros porque el viernes es una final", agregó.

"El mérito de la temporada es de todo el equipo, que está trabajando a un nivel increíble, y es lo que tenemos que hacer en los cinco últimos partidos", agregó Martínez, quien entrena "al máximo posible" para jugar "cuando el entrenador -Diego Martínez- lo crea oportuno".

Alex Martínez reconoció que lo ha pasado "mal" durante los cinco meses que ha estado recuperándose de una rotura parcial del tendón de Aquiles y destacó al servicio médico del club por hacer con él "un trabajo increíble".

"No pensábamos que iba a durar tanto, ha sido una lesión complicada pero tuve la suerte de no romperme del todo. Hemos tomado la decisión de aguantar un poco más para estar más seguros a la hora de entrar con el equipo", explicó.

"El año pasado jugué 42 partidos y sufrí en el día a día, tenía mucho dolor, pero cuando te dan la oportunidad de jugar no la puedes desaprovechar. Era algo crónico, ya estaba acostumbrado al dolor hasta que el cuerpo dijo basta", detalló.

"Con esta recuperación lo mejor es que estoy al cien por cien y feliz de que ya no me molesta nada. Lo importante es que no tengo molestias tras tres años y medio con dolor", dijo.

Alex Martínez reconoció que ha seguido a los suyos durante su convalecencia "muy nervioso y con mucha tensión" pero que ha visto "un equipo que compite al cien por cien sea donde sea y contra cualquier rival".

"Aprendes muchas cosas cuando estás fuera. Cuando juegas tienes que valorarlo porque es complicado cuando no puedes hacerlo, cuando no puedes ni entrenar", sentenció.