Barbón buscará liderar la reivindicación de un arancel ambiental europeo

Oviedo, 8 may (EFE).- El candidato del PSOE a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha avanzado que la primera medida que tomará si es elegido presidente será convocar a los agentes sociales y los partidos para que Asturias traslade al Gobierno central una propuesta formal para la aprobación de un arancel medioambiental europeo que proteja la industria.

Tras reunirse con el presidente de la federación asturiana de empresarios (Fade), Belarmino Feito, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha defendido la aprobación de un arancel medioambiental, ya que uno de los argumentos de ArcelorMittal para reducir su producción en Asturias ha sido la entrada masiva de importaciones de fuera de la Unión Europea que ha provocado un "bajón de los precios" y pérdida de competitividad.

Barbón ha considerado que no se interpretaron bien las palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre las causas que han llevado a ArcelorMittal a recortar 700.000 toneladas de producción en sus plantas asturianas, ya que "no negó que el coste pudiera ser uno de los factores" y ha asegurado que hay "muchos factores".

Tras apuntar que ArcelorMittal ha deslizado que el principal problema en estos momentos "no es tanto eso", ha defendido que "el principal problema" es la necesidad del arancel ambiental porque o se aborda la entrada masiva de producción externa que no afronta costes ambientales o la industria europea no será competitiva.

En su reunión con el presidente de la patronal asturiana, Barbón también ha trasladado que el PSOE es "la garantía de estabilidad política" en la región y ha indicado que los socialistas salen a ganar de una forma que les permita gobernar "con comodidad y dando estabilidad".

También en clave política ha aseverado que "sólo el PSOE puede ofrecer influencia en el Gobierno de España" como, a su juicio, lo ha demostrado con la subida hasta 200 millones de euros las compensaciones por coste indirectos de CO2.

Feito, que ha remarcado la coincidencia en la necesidad de estabilidad política, ha pedido un Gobierno que se involucre en la defensa de la industria y que influya en el Ejecutivo central para abordar la reforma del sector eléctrico para beneficiar a la industria electrointensiva pero también a la mediana y transformadora.

El presidente de la patronal asturiana ha remarcado la "necesidad imperiosa" de establecer un arancel medioambiental para compensar la desventaja competitiva que tiene la industria europea respecto a aquella que no tiene costes medioambientales.

Además, ha pedido al Gobierno que defienda los intereses de Asturias en el sistema de financiación autonómica y que impulse la FP dual y el área central metropolitana.