Unicoos, de David Calle, la web española inspirada en la Khan Academy

Madrid, 8 may (EFE).- El Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional ha recaído en el matemático e ingeniero estadounidense Salman Khan y su Khan Academy, que ofrece educación gratis por internet, un proyecto en el que se inspiró el también ingeniero David Calle para crear en España la web Unicoos.

En declaraciones a Efe tras conocer el premio a Khan Academy, Calle ha mostrado su satisfacción por el galardón a su colega ya que si Salman creó su web en 2008, él lo hizo en 2011 tras conocer esa idea con la que "regalar conocimiento al mundo".

"Me parece genial que lo haya ganado, yo me miré en el espejo de khan y sus videos. Si él lo había hecho en ingles, por qué no hacerlo en español. Fue mi inspiración", afirma David Calle, que el pasado año fue finalista al Global Teacher Prize (el Nobel de la enseñanza).

Estos canales educativos constituyen "una forma maravillosa de aprovechar la tecnología y es un potencial para los alumnos y para profesores y padres", explica David Calle, que también es profesor universitario y da clases en una academia.

No obstante, Calle comenta que "ojalá Unicoos tuviera el mismo apoyo que Khan Academy" en cuanto patrocinadores y colaboradores ya que ha asegurado que el mundo anglosajón es "mucho más solidario" con este tipo de iniciativas.

La web de David Calle tiene su sede desde hace ocho años "en una buhardilla en las afueras de Madrid" y "sin apoyo público ni privado".

Pero ayudan "gratis a millones de chavales", la mitad de ellos de 17 a 24 años, aunque también hay seguidores de Bachillerato o cursos de carreras, gente que se prepara una oposición, profesores que buscan datos para sus clases o padres que consultan la web para luego explicar cosas a sus hijos.

"Los vídeos no están para sustituir a nadie -profesores- pero es una herramienta muy importante porque permite que cada alumno lo vea a su ritmo, a cualquier hora y en cualquier lugar", recalca.

Unicoos tiene registrados más de 1.300.000 usuarios y YouTube tiene contabilizados de 30 a 40 millones de personas que han visto al menos tres vídeos, tanto de España como de Latinoamérica.