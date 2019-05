Viti: "Que nadie nos dé por muertos mientras haya opciones"

Oviedo, 8 may (EFE).- El jugador del Real Oviedo Viti Rozada se mostró este miércoles convencido de que el equipo puede pelear el play-off hasta el final, objetivo del que le separan tres puntos y en el que nadie puede dar a los azules "por muertos" si siguen tan "concentrados e intensos" como en las últimas dos jornadas.

"Mientras haya vida pelearemos hasta el último minuto del último partido. El equipo está compitiendo muy bien y hemos demostrado mucha personalidad en estas dos últimas jornadas. Nadie nos puede dar por muertos porque concentrados e intensos como estuvimos ante el Granada, tenemos opciones ante cualquiera", analizó el canterano.

Viti, contento con los puntos sumados en Almería (0-1) y ante el Granada (1-1), señaló que si este último partido hubiese durando cinco minutos más, posiblemente los azules habrían sumado una victoria ante un gran rival que pelea por el ascenso directo.

"En líneas generales el equipo estuvo muy bien, ya sabíamos el equipazo al que nos enfrentábamos. Pensamos sólo en el Málaga ya, que es otro gran equipo, pero si seguimos con esa misma filosofía de pensar en hacer bien nuestro trabajo tenemos posibilidades de llevarnos el partido", advirtió el extremo.

El de Laviana, que afirma no estar pendiente del resto de partidos, compartió las indicaciones que le da el nuevo técnico, Sergio Egea, quien le ha transmitido confianza en sí mismo y le ha pedido que explote su velocidad en banda.

"Intento entrenar al máximo porque como se entrena se juega, si me dan minutos los aprovecharé. Egea me dice que tenga confianza en mí mismo, que si estoy aquí es porque me lo he ganado. Que encare y tenga tranquilidad en el último tramo de campo. Le gusta que las bandas estén abiertas y, si hay opción, encaren y centren" explicó el asturiano.

Los azules se entrenaron en las instalaciones de El Requexón con la novedad de Omar Ramos y Forlín, que entrenaron con el grupo, y la presencia de los tres habituales del filial -Javi Hernández, Jimmy y Viti- y sus compañeros en el Vetusta, Steven, Jero y Josín.