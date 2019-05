IU apela al voto útil para asegurar un Gobierno de izquierda "de verdad"

Oviedo, 9 may (EFE).- La candidata de IU Asturias a la Presidencia del Principado, Angela Vallina, ha apelado este jueves al "voto útil" para lograr que Asturias tenga "un Gobierno de izquierda de verdad" tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

"Pedimos el voto útil a IU porque tenemos que tener un Gobierno de izquierda de verdad no un Gobierno débil de izquierdas o que el día después gire a derecha para hacer pactos", ha afirmado Vallina en rueda de prensa en la que ha presentado el programa electoral con el que IU e IAS concurren a las elecciones del 26 de mayo.

Vallina, que hará una campaña centrada en hablar con la gente y no ha querido hablar de gobiernos de coalición hasta después de las votaciones, ha considerado que en esta campaña "no hay que tener miedo porque no va a gobernar la ultraderecha".

De hecho, el secretario de Organización de IU Asturias, Alejandro Suárez, ha afirmado que la coalición espera un resultado "similar o mejor" al obtenido en los pasados comicios autonómicos.

Según ha precisado Suárez, "Asturias por la izquierda" centra su programa en "liderar Asturias" que está en este momento "con un liderazgo débil y gris sometido a un Gobierno que no considera que el millón de habitantes del Principado sea una prioridad.

Vallina ha relatado que el programa se divide en la Asturias social, la Asturias trabajadora e innovadora, la Asturias como tierra para vivir y la Asturias democrática y con él IU quiere lanzar un mensaje de "ilusión y optimismo" porque la región "tiene capacidad para enfrentar el futuro" aprovechando los recursos propios y buscándolos fuera.

De hecho, en su programa "Asturias por la izquierda" apuesta por que Asturias se refunde en la próxima década para acabar con la "actitud psicopolítica de sumisión y sucursalismo" que ha mantenido con el Estado desde hace décadas y poner fin a la "desconexión" física, económica, social y demográfica territorial interna y generacional en la que IU considera que está sumida.