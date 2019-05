La CNMV analizará la participación de Bank of America en Liberbank

Madrid, 9 may (EFE).- El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha dicho este jueves que el supervisor analiza la participación del 7,78 % que ha aflorado Bank of America en Liberbank, y ha asegurado que intentarán aclarar para saber "a qué responde".

Albella se ha expresado así en declaraciones a los medios tras el XXVI Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, ABC y Sociedad de Tasación, y en relación con la información publicada esta semana por Bank of America, que fue contratado por Abanca para preparar una oferta sobre Liberbank, actualmente en negociaciones de fusión con Unicaja.

Albella ha dicho que conocen la información y que la CNMV le presta atención, y ha reconocido que no conoce el detalle y si esa participación que el banco estadounidense ha aflorado es de la propia entidad, de un cliente o de su cartera de negociación.

Aunque la CNMV no ha pedido de momento explicación al banco, Albella ha dicho "es una información interesante teniendo en cuenta el contexto" y "tenemos que interesarnos para saber a qué responde y situarla en el contexto de nuestra información y entendimiento".

Por otro lado, preguntado sobre las declaraciones del expresidente de la CNMV Julio Segura en el juicio que investiga la salida a Bolsa de Bankia, al asegurar que el hecho de que la CNMV autorice un folleto no quiere decir que sea correcto, Albella ha apoyado a Segura.

Y ha dicho que la labor de la CNMV es verificar que la información de los folletos de salida a bolsa es "coherente y completa", y ver que no hay indicios que hagan pensar que no es verdadera.

"La información que se incluye en los folletos es esencial y prioritariamente de la entidad", y luego hay controles para ver que es cierta del auditor o de los supervisores de las entidades, ha añadido Albella.

Albella no ha querido hacer ningún comentario sobre la petición del Banco de España a las entidades financieras para que ajusten sus políticas de dividendos y pay out (porcentaje del beneficio destinado a retribuir al accionista) según su capital y los resultados no ha querido hacer comentarios, aunque se ha manifestado a favor de que las compañías den la máxima información.

El Banco de España también ha alertado de los litigios que tienen pendientes de las entidades financieras, entre ellos, el fallo europeo sobre las hipotecas sujetas al Indice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) que se conocerá el mes de junio.

En este sentido, Albella ha reconocido que aunque es un tema importante, está todo "extraordinariamente abierto", ya que no se sabe cuál será el sentido de la sentencia.

Pese a ello, ha asegurado que la CNMV "estará muy encima" de este asunto y cuando haya noticias "contribuirán a que la información sea lo más precisa posible por parte de todos los bancos afectados".