Cofie subraya que el equipo tiene "hambre de play off"

Gijón, 9 may (EFE).- El centrocampista del Sporting Cofie afirmó este jueves que "el que no esté convencido de que se puede llegar al play off que levante la mano y se quede fuera", si bien consideró que el equipo está "con hambre de lograr el objetivo".

Cofie recuperó la titularidad tras no haber jugado varias jornadas coincidiendo con la llegada de José Alberto al banquillo, pero ahora es un hombre vital en el centro del campo en el que cada partido gana en protagonismo no solo en el aspecto defensivo si no también dando asistencias.

"El partido de Mallorca nos dejó a todos muy tocados pero hay que seguir luchando, no queda otra, no será algo fácil pero estamos todos luchar por conseguirlo", afirmó el jugador, quien sigue la filosofía del resto de la plantilla de centrarse solo en la siguiente jornada.

Cofie manifestó que "ahora toca el Lugo, hay que intentar ganar y luego ya seguiremos", indicó.

Sobre el rival del sábado, Cofie recordó que "el Lugo también tienen su objetivo y necesita los puntos para seguir en Segunda" y consideró que la principal diferencia es que el Sporting juega "en casa y ante la afición".

En la sesión de hoy no participaron los lesionados Isma Cerro, Aitor García e Ivi López así como tampoco Álvaro Jiménez, pero en su caso con permiso del club, ya que acaba de ser padre, mientras que Robin Lod no finalizó el entrenamiento tras recibir un fuerte golpe en un pie.

Si se mantienen estas bajas José Alberto no tendría muchas alternativas para las bandas, por lo que probablemente mantendrá a Traver y Carmona alternando sus posiciones.

José Alberto no podrá contar con Mariño, que esta tarde abandonará el hospital donde ayer fue operado de la rotura de clavícula ni con Uros Djurdjevic, que será baja por acumulación de tarjetas.

Al borde del partido de suspensión están otros ocho jugadores Santana, Sousa, Álex Pérez, Cordero, Nacho Méndez, Geraldes, Peybernes y Álvaro Traver, los cuatro últimos titulares habituales.

La plantilla rojiblanca se ejercitará mañana por última vez antes del partido y lo hará en una sesión a puerta cerrada en la que José Alberto matizará algunas acciones de cara al partido del sábado ante el Lugo, y como suele ser habitual cuando el partido es en El Molinón no habrá lista de convocados.