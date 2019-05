Cs ve el resultado de las generales como un "suelo" desde el que crecer

Gijón, 9 may (EFE).- El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Principado, Juan Vázquez, ha considerado este jueves que el resultado su partido en las elecciones generales en Asturias es "el suelo" del que parten y que disponen todavía "de un techo para crecer" en los comicios autonómicos del próximo 26 de mayo.

Vázquez ha hecho estas afirmaciones durante el acto de arranque de campaña para las autonómicas y municipales que Ciudadanos ha celebrado en la plaza del Marqués de Gijón bajo una intensa lluvia que el cabeza de lista ha considerado un buen augurio de que el próximo día 26 "escampará y saldrá el sol".

Tras expresar sus mejores deseos para el exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha hecho extensivos a su familia personal y política, Vázquez ha asegurado fiarse más de los datos reales como el escrutinio de las generales en Asturias que de las predicciones que apunta la encuesta del CIS hecho pública hoy.

Según ese barómetro, Ciudadanos obtendría entre 4 y 5 diputados frente a los tres con que cuenta actualmente aunque, a juicio de su cabeza de lista, sus expectativas "no tienen nada que ver con eso" a partir, tanto del resultado del 28A, como de lo que perciben en la gente al inicio de la campaña.

"No me sorprende que una encuesta no acierte hacia delante, pero sí me sorprende que no acierte hacia atrás. Miramos las encuestas, pero no nos guiamos con ellas", ha apuntado antes de incidir en que, pese a abrir la campaña casi a los pies de la estatua de Pelayo, su objetivo no es la Reconquista de Asturias sino su Renacimiento.

Tras recordar que Ciudadanos ya presentó su candidatura autonómica junto a la estatua de Feijoo en Oviedo, un símbolo de la Ilustración, Vázquez ha defendido que su partido afronta los comicios "con mucha ilusión" dado que tiene discurso, es una alternativa "moderada y de centro".

Para su cabeza de lista, la formación naranja puede dar la estabilidad política que necesita el Principado y ofrecer un programa de cambio "frente a la Asturias del declive, la lamentación y la parálisis" a la que aspiran a ofrecer las ideas con que cuenta una fuerza política "en crecimiento y con expectativas favorables".

"Somos renovadores en las ideas y queremos ofrecer un proyecto para el cambio de rumbo que necesita una Asturias que no puede seguir igual, que tiene que cambiar y que tiene recursos y potencialidades para hacerlo", ha añadido.

El lema elegido para la campaña "Sí, tú" pretende trasladar, según Vázquez, una idea "en positivo" y en la necesidad de dar el protagonismo a la gente dado que Ciudadanos pretende "promover más que prometer" y "abrir cauces y dinámicas en vez de a soltar una ristra de medidas inconexas" dado que la formación naranja ha "pensado" Asturias antes de ponerse a actuar sobre ella.