El Explorer of the Seas arriba el domingo a El Musel

Gijón, 10 may (EFE).- El Explores of the Seas, un crucero de lujo de 311 metros de eslora, arribará el próximo domingo al puerto de Gijón, en una escala de su travesía entre Barcelona y Southampton.

El buque permanecerá atracado en la séptima alineación de los Muelles de la Osa entre las 11 y las 20 horas y los pasajeros podrán realizar excursiones programadas por distintos lugares de Asturias.

El crucero, de la compañía estadounidense Royal Caribbean, inició su travesía el pasado 7 de mayo en Barcelona con pasajeros de diversas nacionalidades, entre ellas australianos, canadienses, británicos, neozelandeses y estadounidensenses.

El Musel recibirá ese año 18 escalas de cruceros.