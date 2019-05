Podemos acusa al PP y al PSOE condenar a Asturias a la pérdida de empleos

Avilés, 13 may (EFE).- La candidata de Podemos a la Presidencia del Principado, Lorena Gil, ha indicado este lunes que la ausencia de una política industrial por los gobiernos de PP y PSOE "condena a Asturias a la pérdida de puestos de trabajo, de población y a los niveles de contaminación más altos del conjunto del Estado".

Gil ha realizado estas declaraciones en la entrada de acceso a la fábrica de Alcoa, donde ha mantenido una reunión, acompañada, entre otros, de la candidata de la plataforma "Cambia Avilés", conformada por Podemos e IU, Tania González, y el portavoz de la formación en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán.

La candidata ha declarado que lo que necesita Alcoa es un socio industrial para el mantenimiento de la actividad y de todos los puestos de trabajo y, en esa línea, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "que deje de incumplir los compromisos con la industria asturiana y con Alcoa en particular".

Para ello, el Ejecutivo central tiene que habilitar, ha dicho, una tarifa competitiva en el marco del estatuto para las empresas electrointensivas mediante la participación pública de la SEPI en esta empresa.

"Me gustaría recordar que el último Consejo de Ministros, si no se llegó a aprobar el Estatuto fue por una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y por un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que no era vinculante", ha declarado la candidata a la presidencia del Gobierno.

Por su parte, la candidata la Alcaldía de Avilés, Tania González, ha indicado que uno de sus objetivos es proteger la industria de la comarca, porque considera que se está desmantelando sin que haya una alternativa, y ha apostado por la implantación de nuevas empresas, "prioritariamente verdes basadas en las nuevas tecnologías".

En el caso de Alcoa, ha recalcado que son muchos puestos de trabajo los que están en juego y ha lamentado que el PSOE, que gobierna en Avilés, "no esté defendiendo ante el presidente del Gobierno, que es de su mismo partido, los intereses de estos trabajadores".

"Da igual que tengamos dos pancartas colgadas de la fachada del Ayuntamiento, si a la hora de la verdad priman los intereses partidistas a los de los trabajadores", ha declarado tras defender que el Estado use todas las herramientas a su alcance para que Alcoa no se cierre, "incluida la posible intervención pública".