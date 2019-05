El Avilés Acción Filme Festival abordará las confluencias del cine asturiano

Avilés, 15 may (EFE).- El Avilés Acción Film Festival acogerá mañana, jueves, en la Factoría Cultural, la mesa redonda titulada "Confluencias del Audiovisual Asturiano II", como continuación del primer encuentro realizado hace cuatro años, donde se propone un nuevo encuentro entre diferentes profesionales, entidades y asociaciones del sector.

La mesa, que dará comienzo a las 11:00 horas, servirá para conocerse entre ellos, aunar esfuerzos en la búsqueda de un camino en común y trabajar con el objetivo de desarrollar y potenciar la industria del audiovisual en Asturias.

A la misma hora, en la Casa Municipal de Cultura, se proyectarán los cortometrajes que forman parte de la Sección "Oficial II", en un pase matinal de libre acceso y gratuito.

En concreto, se proyectarán las cintas "Rojo, amarillo, rojo", "Jezebel's spring roll", "La herencia", "Libre", y "Off Ice".

La tarde de proyecciones en la Casa Municipal de Cultura dará comienzo a las 17:00 horas con el pase de la Sección Asturias II con "Returbiu", "Escontra la casualidá", "Fuck the prince.com", "La distancia" y "The art of saying goodbye",

A las 19:30 horas se podrá ver el largometraje "Vida en sombras", que será presentado por Daniel Salas, historiador de cine y profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos.

Finalizará el día, a las 21:30 horas, con la proyección del film "Las distancias", un retrato generacional protagonizado, entre otros, por Alexandra Jiménez y Miki Esparbé.