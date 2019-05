Dani Mori no continuará en la Gimnástica de Torrelavega

Santander, 15 may (EFE).- El técnico asturiano Dani Mori ha comunicado a la directiva de la Gimnástica de Torrelavega que no continuará al frente del conjunto blanquiazul durante la próxima temporada, tras no lograr el objetivo de la permanencia en Segunda B.

La junta directiva trasladó al técnico asturiano su intención de seguir contando con sus servicios en Tercera División, pero Mori le ha comunicado al club su decisión de no continuar al frente de la nave blanquiazul.

El propio entrenador y el presidente de la Gimnástica, Tomás Bustamante, comparecerán en rueda de prensa para explicar los motivos de su marcha y despedirse oficialmente del club.

La etapa del técnico asturiano en Torrelavega finaliza apenas cuatro meses después, tras su llegada en el mes de febrero cuando sustituyó a Pablo Lago para intentar redirigir la mala situación de la Gimnástica en Segunda División B, algo que finalmente no ha podido lograr.