Avilés celebra un pleno de apenas tres minutos con dos amagos de despedida

Avilés, 16 may (EFE).- El Ayuntamiento de Avilés ha celebrado este jueves un pleno de trámite administrativo de poco más de tres minutos de duración en el que la anécdota la han protagonizado dos concejales que se querían despedirse al creer que era la última sesión del mandato.

El portavoz de Ganemos, Agustín Sánchez, ha pedido la palabra para decir que "Avilés es una ciudad de tolerancia y de convivencia" y ha dicho que se siente orgulloso de que, "más allá de las disputas políticas", todos los miembros de la Corporación "hayan demostrado ser dignos representantes de ese espíritu de la ciudad".

Al ver que el discurso derivaba en despedida, la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, le ha interrumpido en un tono divertido para informarle de que todavía habrá un último pleno en el que tendrá, si quiere, oportunidad de pronunciar ese discurso.

Entre las risas de los concejales y el público presente, el portavoz de Ganemos se ha dado por enterado, pero antes de que se levantara la breve sesión, la concejala de IU Carmen Conde tomó la palabra para decir que también ella tenía previstas unas palabras de despedida porque pensaba que era la última sesión del año.

La alcaldesa levantó la sesión invitando a todos los concejales a un café.

Conde es uno de los once componentes que seguro que no estarán en la Corporación que salga de las urnas del próximo 26 de mayo, porque no se presenta a la reelección.

Quienes sí se despedirán seguro en el que será el último pleno serán, además, su compañero de filas en IU Rodrigo Muñiz y por el PSOE los concejales Ana Hevia, Miguel Ángel Balbuena y Luis Huerga, que aspira a un escaño en la Junta General del Principado.

En el PP no repetirá ninguno de sus actuales tres concejales, en el caso de Reyes Hurlé, porque también aspira a un asiento en la Junta mientras que en la bancada de Somos no volverán a estar ni su portavoz, David Salcines, ni Yolanda Suárez ni Eva Fernández.

El undécimo que no repetirá es el que fuera cabeza de cartel de Ciudadanos, Juan Cuesta, apartado de la actividad institucional tras el enfrentamiento que mantuvo con su compañera Carmen Pérez Soberón, que sí aspira a la Alcaldía de la ciudad con la formación naranja.