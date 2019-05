Casado pide que Asturias sea "un contrapeso" a un PSOE radicalizado

Quintueles , 16 may .- El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado este jueves concentrar el voto en su partido en las elecciones del 26M para que Asturias sirva "de contrapeso" a un PSOE radicalizado "e incluso nacionalista" y evitar dejarles "el carril libre para pactar con los independentistas".

En un acto electoral celebrado en el Llagar Castañón ante dos centenares de simpatizantes, Casado ha señalado que a comunidades como el Principado les ha ido "mejor" con gobiernos del PP pero, ha advertido, en las elecciones no se dirime sólo una alternativa económica o de gestión al PSOE sino también "una alternativa moral".

Casado ha incidido en que buscar el 26 de mayo "un contrapeso" territorial al futuro Gobierno del PSOE es cuestión "de pura moral política" dado que Sánchez "se tentará la ropa" antes de llegar a un pacto de investidura "con quienes quieren romper España".

Así, ha puesto la fallida designación de Miquel Iceta como senador autonómico como ejemplo de que el nacionalismo "es insaciable" y que el PSOE "es un vehículo más para seguir inoculando racismo, supremacismo y odio" con lo que los socialistas "o no se han dado cuenta o sólo quieren el poder por el poder".

A su juicio, aunque el PSOE actúe tras las generales como si hubiera ganado por mayoría absoluta, cuenta con una mayoría "reducida" en el Congreso que requiere alcanzar acuerdo desde la "humildad" lo que hace necesario aglutinar el voto en torno al PP para que Sánchez vea "limitada" su capacidad de actuación.

Además, ha recordado que el PSOE ha ganado las elecciones con el peor resultado histórico de un partido que aspire a gobernar en España y que el número de escaños obtenidos es similar al que logró el PP en 2015 y que obligó a repetir los comicios un año después.

Casado, que antes de participar en el mitin degustó un 'culete' de sidra y se atrevió a escanciar otro junto a los propietarios del llagar,ha defendido la necesidad de recuperar gobiernos como el de Oviedo o imponerse en Asturias con una candidata como Teresa Mallada, "que sabe lo que es gestionar y que lo hizo en el peor momento cuando pintaban bastos en una empresa señera como Hunosa".

Tras parafrasear a Jovellanos -"los impuestos han de salir de lo superfluo, no de lo necesario"-, el líder del PP ha cuestionado la transición energética diseñada por el Gobierno central al anticipar el cierre de las centrales térmicas de carbón "haciéndose los muy ecologistas" y poniendo en riesgo a la industria electrointensiva.

Frente a la gestión socialista, ha asegurado, el PP quiere "poner las cosas más fáciles" y "acompañar" a autónomos y emprendedores reduciendo el tramo autonómico del IRPF o eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones o permitiendo a los ayuntamientos con superávit rebajar sus tributos y tasas.

Por otra parte, Casado ha emplazado al PSOE a que exija al expresidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, que pida perdón por calificar de "héroe de la retirada" al dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, "un carnicero que mató a seis niños" en el atentado contra la casa-cuartel de la Guarida Civil en Zaragoza.

"Dirán que yo exagero y que hablar de terrorismo no da votos, pero cuando yo me afilié a los compañeros de mi edad los mataban. Yo estoy en campaña por las víctimas del terrorismo y que a un asesino le llamen héroe me causa indignación y vergüenza", ha añadido.

A su juicio, al PSOE "lo único que le debería importar" es que Ternera sea entregado a la justicia española, que cumpla su condena íntegra, pida perdón y ayude a esclarecer los trescientos asesinatos de ETA que siguen impunes y el PP no le va a consentir que no lo haga porque quienes sí son héroes son las víctimas del terrorismo.

Según el líder del PP, si Eguiguren o pide perdón por sus palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no podrá seguir jugando "al equívoco" de si el líder de Bildu, Arnaldo Otegui, tendrá algo que ver con su futura investidura "como tuvo que ver en la moción de censura que le llevó a la Moncloa".