Barbón: No quiero en Asturias lo que está pasando en Andalucía con la derecha

Avilés, 17 may (EFE).- El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, ha declarado este viernes en Avilés que no quiere para Asturias lo que está pasando en Andalucía con el pacto de las formaciones de derechas, "eso es lo que tenemos que pensar los ciudadanos".

Ha dicho que se están escuchando mensajes desde la extrema derecha como que hay que atacar a toda la red que lucha contra la violencia machista, "es decir listas negras como están haciendo en Andalucía" y lo mismo se pide, ha añadido, con los profesores en función de su ideología.

Barbón ha visitado las instalaciones y las infraestructuras del puerto de Avilés, acompañado, entre otros, de la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, y el presidente de la terminal marítima, Santiago Rodríguez Vega.

En ese marco ha hecho una apuesta por Avilés "como corazón industrial de Asturias", por lo que representa en el PIB y por "los salarios de primera calidad y dignos".

"El único partido que tiene una visión industrial de Asturias somos el Partido Socialista, porque el cuarteto de las derechas (PP, Cs, Foro y Vox) no están en esto ni se les espera, están en la búsqueda de un pacto", ha recalcado.

Se ha mostrado convencido de que mientras su formación política sale a ganar, otros salen a pactar, como sería el caso de lo que ha denominado el "cuarteto de las derechas y bloque de la involución que confía en que la gente se desincentiva y no vote".

Adrian Barbón ha recordado que cuando se votó el estatuto para la industria electrointensiva en el Congreso de los Diputados el PP no lo votó a favor y ha pedido a su líder, Pablo Casado, que aprenda de sus errores "y salga a presentar un proyecto alternativo y a defender sus equipos".

Adrián Barbón ha declinado entrar a comentar las declaraciones que su homóloga en el PP, Teresa Mallada, en las que le acusaba de no atreverse a hablar durante la campaña de la cooficialidad del asturiano que se plantea impulsar porque gran parte de su electorado está en contra.

"Creo que me escucha poco en general, pero lo que no va a marcar la señora Mallada es que perdamos de vista la importancia de la industria, entiendo que ella que no tiene programa y casi ni partido, por eso intenta buscar temas para ver si intenta hacerse más visible", ha declarado a ese respecto.

Por su parte, la alcaldesa y candidata a la reelección a la Alcaldía ha ponderado la importancia de que Barbón llegue a la presidencia del Principado para poder desarrollar un trabajo coordinado entre las administraciones públicas, "que no se puede interrumpir".