Mallada reprocha al PSOE que no haya aprobado el estatuto electrointensivo

Oviedo, 21 may (EFE).- La candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, ha reprochado hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que no haya aprobado aún el estatuto para la industria electrointensiva y a su homólogo, Adrián Barbón, que no haya logrado ningún compromiso al respecto.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a las instalaciones de Astilleros Armón, en Navia, Mallada ha recordado que el Gobierno de Sánchez prometió aprobar el estatuto antes de las elecciones generales y ha advertido de que tampoco lo hace ahora de cara a las autonómicas.

La candidata popular también ha afeado a Barbón que, en su visita de ayer a Gijón, no le pidiera a Sánchez ningún compromiso con la industria asturiana.

Para Mallada, Barbón es "un candidato palmero que no le pide absolutamente nada a un presidente figurín, pese a la situación insostenible de la industria asturiana", que ahora se enfrenta a un recorte de empleo en ArcelorMittal, ha lamentado.

La candidata del PP ha apuntado que el PSOE trata de definirse como el partido que garantiza los servicios sociales cuando "la mejor forma de defenderlos es creando empleo y no destruyéndolo".

Mallada ha puesto a Astilleros Armón como ejemplo de la industria que Asturias necesita para generar empleo y actividad económica.

Por ello, se ha comprometido a ayudar a la industria "en lo que realmente necesita", como en el dragado de las rías o las exenciones en las tasas de ocupación de los puertos en el caso de la industria naval.