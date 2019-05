El mantenimiento del empleo fijo y temporal en Arcelor, la prioridad de UGT

Oviedo, 21 may (EFE).- El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha señalado este martes que su sindicato ha fijado como prioridad en ArcelorMittal el mantenimiento del empleo fijo y temporal y la aplicación de jubilaciones parciales con contratos relevo.

Fernández Lanero ha advertido además que no se puede ligar un problema coyuntural de una bajada de la producción de la multinacional siderúrgica con el acuerdo marco que se está negociando para los próximos años en un marco continuado de beneficios.

"Lo importante es que no repercuta en el empleo, que no suponga una merma de trabajadores temporales y que no interfiera con el acuerdo marco", ha subrayado el dirigente ugetista.

Fernández Lanero ha hecho estas declaraciones a raíz de que la empresa siderúrgica anunciase ayer su decisión de parar durante siete días las instalaciones del tren de bandas en caliente y del taller de cilindros, además de la aplicación del expediente de regulación temporal de empleo, que podría incluir a los nacidos en 1958 hasta que cumplan la edad para acogerse a un contrato relevo.

Tras reunirse con el eurodiputado socialista Jonás Fernández, que forma parte de la candidatura del PSOE a la Eurocámara en el puesto 17, el dirigente de UGT ha planteado también la necesidad de que se implanten aranceles a la importación de acero y a otros productos que eviten la competencia desleal.