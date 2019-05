Ábalos afirma que a la derecha "no le importa España si no manda"

Oviedo, 22 may (EFE).- El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado este miércoles en Langreo que a la derecha "no le importa España si no manda" y trabajan "contra la España real" en defensa de los intereses "de unos cuantos que siempre han usado este país para buscar negocio".

Durante un mitin en Langreo junto al candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, Ábalos ha puesto como ejemplo el rechazo del PP al acuerdo sobre la estiba que, tras recibir el visto bueno de la UE, recibió el voto en contra de los populares pese a que su Gobierno había puesto en marcha ese proceso.

"¿Estos hablan de España cuando eso significa ahogar la economía española?", se ha preguntado tras señalar que, pese a que el PP está "en descomposición" después de que le surgieran otras ofertas electorales similares en su ámbito ideológico, a los populares ni siquiera les ha merecido una reflexión.

Así, ha subrayado que tres días después de ofrecer a Vox la posibilidad de entrar en el Gobierno, el líder del PP, Pablo Casado, calificó de ultraderechista a esta formación tras comprobar el resultado de las pasadas elecciones generales.

"No pueden gobernar España porque no pueden gobernarse a sí mismos", ha apuntado el ministro de Fomento en funciones que ha advertido de que no se puede trabajar por la unidad del país con una sola diputada en Cataluña como el PP o sin ningún representante en el País Vasco como les ocurre a los populares, a Ciudadanos y a Vox debido a que "no reconocen a la España plural".

Ábalos ha criticado además a Ciudadanos, "que venía a regenerar", por renunciar a apostar "por gente nueva" y buscar "por los mercados de pulgas y los rastrillos a ver qué saldo político encontraban" al verse "abducido por algunos perfiles desestimados por otras formaciones" lo que les ha llevado a promover el transfuguismo.