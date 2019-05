Mallada afirma que Javier Maroto es su referente político

Ribadesella, 23 may (EFE).- La candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, ha agradecido este jueves al vicesecretario de organización de su partido, Javier Maroto, su apoyo desde que fue designada para el cargo y ha asegurado que el ex alcalde de Vitoria es su "referente" político.

Durante un acto electoral en el que ha presentado el plan elaborado por el PP para la comarca oriental de Asturias, Mallada ha señalado que la trayectoria política de Maroto "es ejemplo de compromiso con unas siglas, las del Partido Popular, pero sobre todo con su ciudad, con su comunidad autónoma y con su país.

Según la cabeza de lista del PP, su "brillante" trayectoria demuestra la fortaleza de su compromiso, su capacidad y su entrega en defensa de unos valores por los que ha peleado siempre "sin complejos y con la confianza que da creer en lo que se dice y en lo que se hace" desde el "respeto" al adversario, con la mano "tendida" al compañero y la oposición frontal a los enemigos de la democracia.

La visita de Maroto a Asturias se ha producido después de que la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, le responsabilizara ante el Comité Ejecutivo Nacional de los malos resultados en las generales, cuya campaña dirigió el vicesecretario de organización.

Fernández no ha asistido hoy a ninguno de los dos actos de campaña en los que ha participado Maroto -que ha eludido valorar esta ausencia y las críticas de la presidenta regional del partido- al encontrarse en Madrid para asistir a la presentación del libro "Lo que no son cuentas, son cuentos", del ex ministro de Energía Álvaro Nadal, a la que ha acudido el expresidente Mariano Rajoy.

En el acto han estado presentes destacados representantes de los gobiernos de Rajoy como su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sus ministros Cristóbal Montoro, Fátima Báñez y Alfonso Alonso y otros exdirigentes del PP como Jose Luis Ayllón, Celia Villalobos, Eva Valle o José María Lasalle.