Barbón advierte de que cada abstención será un aliado de la derecha el 26M

Lugones , 24 may .- El candidato del PSOE a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha advertido este viernes de que en las elecciones del próximo domingo "cada voto que se abstenga es un aliado de la derecha" que, ha afirmado, está "haciendo cuentas y deseando que la gente no vaya a votar".

En el acto de cierre de campaña, Barbón ha incidido en que "las cuatro derechas no pasarán" en Asturias para que no haya un gobierno como el de Andalucía pese a que PP, Ciudadanos, Foro y Vox "se han pasado la campaña disimulando y compitiendo entre ellos porque están celebrando unas primarias para ver quien queda segundo".

"Da igual cómo se vistan y cómo se coloreen, como sumen 23 (escaños) el lunes están pactando el Gobierno", ha señalado en el mitin celebrado en el Parque de La Manzana de Lugones, en Siero, junto a la número dos del PSOE, Adriana Lastra; la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el candidato en Siero, Angel García.

A su juicio, frente a la campaña "limpia" de la FSA-PSOE, "las cuatro derechas" no se merecen "la confianza de la gente" dado que, dentro de su "pelea de poder", sólo ofrecen discursos "que les enlatan en Madrid" cuando "quien quiera gobernar Asturias tiene que conocerla".

"Lo que les parece mal no es que vengan ministros, lo que les parece mal es que nos hagan caso, no como hacían cuando gobernaba Rajoy", ha advertido tras calificar a la candidata del PP, Teresa Mallada, de "aprendiz de Trump" por inventarse supuestos acuerdos entre PSOE y Ciudadanos, "desesperada por el resultado" que vaticina.

Al candidato naranja, Juan Vázquez, el dirigente socialista le ha advertido además de que él no sabe por qué está en Ciudadanos, pero que sí está seguro de que en ese partido "no hay socialdemócratas: los socialdemócratas están aquí y no en ningún otro lado".

"Siempre recordaré esta campaña que inicia una nueva etapa en la historia socialista de Asturias. Vamos a soñar una Asturias que avanza, que supera el pesimismo", ha concluido Barbón

Por su parte, Lastra, que ha tenido un recuerdo para el vigésimo aniversario del fallecimiento del histórico presidente del PSOE Ramón Rubial, ha pedido que se vote "en masa" en las elecciones del próximo domingo, las últimas de los próximos cuatro años.

Según la vicesecretaria general del PSOE, no se puede pensar que el 28 de abril, con el resultado de las elecciones, "se acabó todo" sino asumir que supuso el inicio del freno a la extrema derecha, lo que constituyó una demostración para toda Europa.

Tras las autonómicas, ha apuntado, hacen falta gobiernos autonómicos y municipales que, cuando el Consejo de Ministros apruebe una ley, la desarrollen en sus territorios y que estén formados "por dispuesta a dejarse las pestañas para defender la sanidad y la educación pública".