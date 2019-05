Cascos subraya que Moriyón es la única candidata avalada por la gestión

(Corrige guía)

Oviedo, 24 may (EFE).- El vicepresidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, ha subrayado este viernes que la candidata del partido a la Presidencia del Principado, Carmen Moriyón, es la única "avalada por una gestión renovadora y de cambio en Gijón" y que cuenta con un programa "comprometido con los intereses de los asturianos".

Durante su intervención en un acto de cierre de campaña celebrado en Trevías, Valdés, Álvarez-Cascos ha remarcado que "Foro representa la alternativa liderada por Carmen Moriyón para avanzar en Asturias".

Álvarez-Cascos ha considerado que "los socialistas representan la continuidad de la peor Asturias con dos candidaturas": la de Adrián Barbón a la cabeza del PSOE "por el sector sanchista", y la de Juan Vázquez, "con las siglas de Cs, por el sector de Javier Fernández".

Según ha dicho, en las elecciones del domingo los asturianos podrán elegir "entre abrir un nuevo tiempo para comenzar a avanzar o continuar retrocediendo como viene sucediendo en los últimos años".

El vicepresidente de Foro ha advertido de que en las elecciones autonómicas del domingo está en juego que Asturias siga como la comunidad autónoma con los impuestos más altos del país, que la región se siga despoblando y que sigan cerrando empresas como Alcoa, Arcelor o las térmicas de Lada y Soto de la Barca.

Los asturianos, ha añadido, también deben decidir "que campen o no sin control los lobos por el campo"; "que tengan o no tengan cupos" los pescadores; que Asturias "siga o no siga mal comunicada", o "que vuelvan o no vuelvan los salmones y las truchas" a ríos como el Esva.

Álvarez-Cascos ha pedido a aquellos asturianos "que no desean que Asturias continúe siendo el farolillo rojo de España en casi todo" que apoyen a Moriyón para que la comunidad autónoma "avance durante los próximos cuatro años".

Por su parte, Carmen Moriyón, ha participado en otro acto en Siero en el que ha insistido en que Foro ha centrado la campaña "única y exclusivamente" en los problemas de Asturias y en las soluciones que propone Foro, "y no en otras cuestiones".

Moriyón se ha mostrado "muy orgullosa" de que en Foro se haya "recorrido este camino todos juntos".