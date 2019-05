Vallina pide el voto por el "futuro" de las próximas generaciones en Asturias

Oviedo, 24 may (EFE).- La candidata de IU a la Presidencia del Principado, Ángela Vallina, ha asegurado este viernes que la ciudadanía "no se puede quedar en casa" el próximo domingo y tiene que votar porque no solo se decide un Gobierno para los asturianos, sino el "futuro" de las próximas generaciones.

"El voto útil en este momento está en IU, porque quien nos ha conducido a esta situación no puede decir que la va a solucionar en cuatro años", ha puesto de manifiesto en el acto de cierre de campaña en la Plaza Trascorrales de Oviedo.

Vallina, que ha estado acompañada de varios candidatos municipales, ha reiterado que el Principado vive un momento crucial al tener que afrontar una transición energética "exprés" y solventar los problemas que sufre la actividad industrial.

En su intervención, ha asegurado que Asturias necesita una industria "fuerte", puesto que representa el 21 por ciento del PIB regional, y ha reclamado la búsqueda de fondos europeos para poner en marcha nuevos proyectos en la región.

Por ello, ha apelado al "voto útil" de la coalición, puesto que es la única formación que puede "plantar cara" al Gobierno de España. "Nos estamos jugando el futuro de Asturias Y de nuestros hijos", ha subrayado.

La candidata de IU ha prometido gobernar para la gente "y no de espaldas a las personas", a través de un Gobierno que no privatizará los servicios y no hará ningún tipo de "chanchullos".

"Nunca hubo un caso de corrupción en un Ayuntamiento de IU", ha afirmado antes de criticar las "palabras vacías" y "ocurrencias diarias" de los partidos políticos en la campaña electoral.