Vázquez pide el voto para "la única opción moderada, estable y de cambio: Cs"

Oviedo, 24 may (EFE).- "Al final de campaña, no pido el voto para mi, lo pido para Asturias", ha asegurado el candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Principado, Juan Vázquez, que a dos días de los comicios autonómicos tiene la sensación de que la formación naranja es "la única alternativa verdaderamente moderada, de centro, estable y de cambio para Asturias".

Momentos antes de protagonizar en Viella (Siero) el último acto de la campaña electoral que se ha sucedido a lo largo de dos semanas, Vázquez ha señalado que Ciudadanos "ha ido creciendo" día a día frente a populares y socialistas que, en su opinión, no pueden garantizar el cambio que precisa Asturias.

No pueden ofrecer el cambio de rumbo "quienes lo han perdido" y no pueden aspirar a gobernar Asturias "quienes no han sabido gobernarse a sí mismos", ha señalado el exrector en referencia a las diferencias abiertas en el seno del PP asturiano.

Tampoco cree que pueda ofrecer estabilidad y cambio de rumbo el PSOE y su candidato en Asturias, Adrián Barbón, y para ello, según ha añadido, basta con ver lo que está pasando estos días en el Congreso de los Diputados y el deterioro de la imagen democrática que se está dando con su constitución.

En su opinión, un Barbón supeditado a un Consejo de Ministros que, a su vez, está supeditado a los populistas y nacionalistas "no tiene ninguna autonomía, y cada medida que se tome en la transición energética o la financiación será perjudicial para Asturias".

"Estas elecciones son para presidente no para delegado del Gobierno", ha subrayado Vázquez, que considera que los que han conducido a Asturias a esta situación no pueden sacarla de ella.

Vázquez no cree tampoco que Ciudadanos sea un partido que esté en busca de un espacio propio, pero sí que "hay un espacio de muchos asturianos que están en busca de un candidato"

"Yo quiero ser ese candidato", ha subrayado en su último acto electoral, en el que ha pedido el voto "para la Asturias de las oportunidades" que, según ha podido comprobar durante estos días de campaña, son más de las que pensaba.