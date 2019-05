El PP podrá volver a gobernar en Oviedo, que dice adiós al tripartito

Oviedo, 26 may (EFE).- El tripartito que durante cuatro años ha gobernado la capital asturiana no volverá a repetirse al quedar fuera del Consistorio Izquierda Unida y no conseguir sumar PSOE y Podemos, algo que sí logra el PP, que vuelve a ser la fuerza más votada, con Ciudadanos.

Los nueve concejales de los populares junto con los cinco que ha obtenido la formación naranja les dará la posibilidad de gobernar el municipio sin necesidad de contar con los votos de Vox, que por primera vez entra en la corporación con dos concejales.

El PP, por lo tanto, podrá volver a gobernar la capital asturiana como lo venía haciendo desde el año 1991 hasta que en los comicios de 2015 se vio desbancado al sumar sus votos socialistas, Somos Oviedo e IU.

En aquella ocasión, el PP volvió a ser de nuevo el partido más votado y con más ediles, 11 de los 27 que componen la corporación ovetense, si bien la suma de los seis de Somos, los cinco del PSOE y los dos de IU consiguieron arrebatarle la alcaldía.

En esta ocasión, aunque se ha dejado dos ediles, el candidato popular podrá ser el nuevo alcalde de la capital del Principado si a sus nueve ediles consigue sumar el apoyo de los cinco de la formación naranja.

Con el 99 por ciento de los votos escrutados, el PP tenía el 31,8 por ciento de los votos (34.678), mientras que lo socialistas desplazaban a Somos Oviedo como segunda fuerza y el 26,55 por ciento de los sufragios (29.000).

La marca local de Podemos ha quedado relegada a la cuarta posición, ya que por encima del 11,66 por ciento de apoyos conseguidos por la formación morada (12,742) se situó Ciudadanos.

"Quiero ser el alcalde de todos los ovetenses, de los que me han votado y de los que no", ha señalado el candidato popular Alfredo Canteli tras proclamarse ganador de los comicios en Oviedo.

Tras afirmar que partían de una "situación muy complicada" y tras agradecer el trabajo de su equipo y colaboradores, Canteli ha pedido ayuda para que pueda ser el alcalde de todos los ovetenses, tanto de los que le votaron como los que no.

El candidato de la formación naranja, Ignacio Cuesta, también se mostrado satisfecho con unos resultados que suponen casi triplicar su representación municipal y se ha mostrado "dispuesto a hablar con cualqueir que quiera cambiar de rumbo la ciudad".

La candidata de Somos, Ana Taboada, ha reconocido que los resultados no han sido los mejores para la marca local de Podemos, ya que ha perdido la mitad de los votos y ha pasado de contar seis a tres concejales en la corporación.

No obstante, ha mostrado su satisfacción por las políticas sociales que llevaron a cabo desde el tripartito, a pesar de los "pufos millonarios" que les dejó la anterior corporación, y su deseo de que el cambio que iniciaron en 2015 no sea irreversible.

"Vamos a seguir siendo la voz de la gente en el Ayuntaamiento y seguir luchando codo a codo con la ciudadanía", ha añadido.

El hasta ahora alcalde, Wenceslao López, ha reconocido que se cierra un ciclo y que se abre uno nuevo en el que será "imprescindible dialogar y ponerse de acuerdo".

López ha puesto el acento en que el PP ha perdido dos ediles y que los socialistas, por contra, los han incrementado en tres, aunque esa mejora del resultado y aumento de apoyos no les bastará para mantenerse al frente de una corporación en la que "lamentablemente" entra Vox y sale IU.