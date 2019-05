El PSOE amplía su mayoría para seguir gobernando en Asturias

Oviedo, 26 may (EFE).- El PSOE liderado por Adrián Barbón ha logrado un amplio triunfo en las elecciones autonómicas en Asturias tras obtener veinte diputados -seis más que hasta ahora-, un cifra que duplica a la de la segunda fuerza política, el PP con diez, lo que le permitirá seguir gobernando el Principado una legislatura más.

Con el 35,2 por ciento de los votos -casi nueve puntos más que en 2015- en unas elecciones donde la participación ha subido del 55,7 al 62,3 por ciento, los socialistas conservarán así uno de sus feudos históricos donde han gobernado en ocho de las diez legislaturas autonómicas transcurridas hasta ahora.

El resultado mejora el obtenido en las generales del 28 de abril pese que la participación ha bajado más de un diez por ciento y deja al PSOE a tres escaños de la mayoría absoluta con lo que necesitará acuerdos a dos bandas con Podemos e IU para alcanzarla.

Con Barbón al frente de una renovada lista electoral con la que reemplazar a Javier Fernández, presidente en los últimos siete años, los socialistas han duplicado en escaños a un PP que se quedado en el 17,5 por ciento de los votos, más de cuatro puntos por debajo de los obtenidos en 2015 que les supuesto perder un escaño.

No obstante, el PP, que concurría en medio de una fuerte crisis interna, han celebrado el resultado obtenido por su candidata, Teresa Mallada, al evitar el temido sorpaso de Ciudadanos, que, con el ex rector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, no ha cumplido sus expectativas pese a pasar de tres a cinco diputados y el 14 por ciento de los votos, el doble que en 2015.

Ciudadanos se convierte así en la tercera fuerza del parlamento más fragmentado de la historia de Asturias con siete formaciones entre las que Podemos será la cuarta tras ver reducidos de nueve a cuatro sus escaños con un apoyo del 11 por ciento, casi ocho puntos menos de los obtuvo cuando irrumpió en la escena política.

También IU, tras la crisis derivada de la salida de Gaspar Llamazares, perderá presencia en la nueva Cámara al obtener dos diputados frente a los cinco de 2015 y reducir sus votos al 6,6 por ciento, un resultado que, al igual que ocurre con Vox y con Foro, no les permitirá contar con grupo parlamentario propio.

De ese hipotético Grupo Mixto formarán parte también los dos diputados de Foro, la formación de Francisco Álvarez-Cascos que, ocho años después de llegar al poder con un partido creado a cuatro meses de las elecciones, contará ahora con dos diputados -uno menos- tras lograr el 6,5 por ciento de apoyos para la lista encabezada por la hasta ahora alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Vox será la séptima formación parlamentaria en su estreno en la Cámara autonómica con los dos representantes conseguidos por la candidatura liderada por Ignacio Blanco merced al 6,4 por ciento de votos conseguidos, muy por debajo del respaldo que hace apenas un mes les permitió obtener un escaño en el Congreso por Asturias.

El resultado reedita el bipartidismo del PSOE y PP en las circunscripciones occidental y oriental de la región donde en 2015 Podemos obtuvo representación y supone para los socialistas superar los obtenidos en las tres últimas autonómicas con Fernández al frente de la candidatura y aproximarse a los de 2003 y 2007.

Tras una legislatura de desacuerdos con Podemos, con el que el PSOE sólo logró pactar el presupuesto de 2019, los 26 escaños que suman junto a IU son dos menos de los que tenían hasta ahora y uno menos de la mayoría necesaria para reformar el Estatuto y hacer oficial el asturiano como defienden los tres partidos de izquierdas.

Una vez finalizado el escrutinio, el candidato socialista se ha comprometido a trabajar "con mucha responsabilidad" por "la Asturias del futuro" con el objetivo de buscar "nuevas soluciones y horizontes" y ha pedido al resto de partidos que dejen "de pensar en el desgaste del contrario" y lo hagan "en el futuro de Asturias".

Por su parte, Mallada ha emplazado a Barbón a poner "el contador a cero" dado que dentro de cuatro años ella será la jefa del Ejecutivo autonómico ya que, pese a la fragmentación del centro-derecha, el resultado confirma al PP como la única alternativa al PSOE y el "único referente" de ese espectro político.

El candidato de Ciudadanos ha admitido que su partido no tendrá "el papel decisivo" al que aspiraba y ejercerá una oposición "leal y constructiva" mientras la podemista Lorena Gil ha admitido que el resultado no ha sido bueno por la "tendencia adversa" que supuso plantear los comicios como una segunda vuelta de las generales.

A esa circunstancia ha achacado también su homóloga de IU, Ángela Vallina, el mal resultado de la coalición mientras que la forista Carmen Moriyón se ha limitado a expresar su respeto por el voto de la ciudadanía a la espera del análisis que realice su partido.

De "extraordinario" ha calificado el candidato de Vox, Ignacio Blanco, el hecho de obtener sus dos primeros representantes en la Junta General del Principado donde, ha asegurado, trabajarán "muy duro" para que se les escuche desde las instituciones.

El siguiente cuadro refleja el resultado de las elecciones autonómicas en Asturias en 2019 con el 99,48 por ciento escrutado:

Censo electoral: 973.736

Total votantes: 531.036 (62,37%)

Abstención: 320.395 (37,63%)

Votos nulos: 4.978 (0,94%)

Votos en blanco: 5.783 (1,1%)

Diputados a elegir: 45

----------------2019-------------------------2015----------------

Partido Votos % Dip. Dip. % Votos

-----------------------------------------------------------------

PSOE 185.422 35,25 20 14 26,99 143.851

PP 92.330 17,55 10 11 22,01 117.319

Ciudadanos 73.523 13,98 5 3 7,26 38.687

Podemos 57.893 11,01 4 9 19,43 103.571

IU 34776 6,61 2 5 12,17 64.868

Foro 34.388 6,54 2 3 8,34 44.480

Vox 33.784 6,42 2 - - -