Teresa Mallada: El PP es claramente la alternativa de gobierno en Asturias

Oviedo, 27 may (EFE).- La candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, ha advertido este lunes que, aunque le hubiera gustado ganar las alecciones autonómicas de ayer, está satisfecha con unos resultados que sitúan a los populares como alternativa de gobierno a los socialistas.

Con diez diputados, la mitad de los conseguidos por el PSOE y uno menos de los que tenía el PP la pasada legislatura, la diputada electa de los populares ha destacado que Asturias es la comunidad autónoma en la que menos desgaste ha sufrido esta formación.

Al término del comité ejecutivo celebrado en Madrid para analizar el resultado de la triple cita electoral del domingo, Mallada ha resaltado que en Asturis el PP sólo ha perdido un diputado y que eso les permite situarse como "única alternativa al PSOE".

"El PP es claramente la alternativa de Gobierno en Asturias", ha subrayado Mallada antes de recordar que los populares han mejorado el resultado que les pronosticaban todas las encuestas que, en algún caso, situaba al PP como cuarta fuerza política de Asturias.

Al final, los populares se mantienen como principal fuerza de oposición en Asturias y, como ha explicado su líder, con el doble de diputados que Ciudadanos, que no logró dar el esperado sorpaso, aunque pasó de tres a cinco representantes en el parlamento regional.

Mallada ha resaltado que los populares pueden recuperar la Alcaldía de Oviedo tras cuatro años de tripartito que no podrá repetir porque, además de que IU no ha logrado representación municipal, PSOE y Somos no suman suficientes ediles.

En su opinión, el PP ha conseguido en Asturias unos resultados que le permiten "realizar un trabajo que tiene muchas posibilidades de futuro para 2023".

Mallada, por otra parte, ha evitado pronunciarse sobre la bicefalia que se vive en el PP asturiano, con ella y la presidenta de la formación, Mercedes Fernández, distanciadas y se ha limitado a señalar que ahor lo que toca es intentar gobernar donde puedan y negociar alguna alcaldía.